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懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

▲蘇怡寧指出，孕媽咪從35周開始做會陰按摩是OK的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

會陰按摩有助於生產嗎？婦產科名醫師蘇怡寧表示，會陰按摩並非迷信，對第一胎孕婦確實有幫助。研究顯示，從懷孕35週開始規律進行，有助降低會陰撕裂與會陰切開機率，也可能減少產後疼痛。不過他強調，並非保證不會受傷，仍與多種生產因素有關，而第二胎以上效果則較有限。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書指出，許多孕媽咪好奇「會陰按摩到底有沒有用？」其實答案並非神話也非迷信，對於第一胎孕婦來說確實有幫助，尤其從懷孕後期開始規律進行，有機會降低生產時的撕裂傷與會陰切開機率，也可能減少產後疼痛，因此被視為一種低成本的產前準備方式。

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蘇怡寧指出，所謂會陰按摩，是在懷孕後期針對陰道口與肛門之間的會陰組織，進行溫和的伸展與按摩，目的是讓組織提早適應分娩時被撐開的感覺。根據目前研究顯示，若在孕晚期規律進行，確實能降低「部分」會陰創傷的風險，特別是需要縫合的撕裂傷或會陰切開機率。

他也提到，英國皇家婦產科醫學會建議，大約從懷孕35週開始進行會陰按摩，對第一胎孕婦效果較為明顯。不過他強調，這並不代表做了就一定不會撕裂，因為生產過程中是否受傷，仍與胎兒大小、媽媽本身結構、產程進展、接生技巧以及是否使用器械輔助等多種因素有關。

第二胎還要做嗎？醫曝研究結果：效果差很多

至於第二胎以上的媽媽，蘇怡寧表示，研究顯示幫助相對有限，主要因為會陰組織已經歷過一次生產，適應能力較佳，因此再透過按摩提升的效果不如第一胎明顯。不過若願意花幾分鐘進行，也沒有壞處，仍可視個人狀況決定是否執行。

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