高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

▲數發部資安署長蔡福隆出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中國高德地圖4月推出新功能，台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發外界質疑是否有國安與個資疑慮。對此，資安署今（23日）說明，高德地圖的圖資是跟荷蘭廠商合作取得，並非自己搜集到；紅綠燈秒數部分，則是透過使用者數據資料分析所得。資安署預計將進行資安檢測，5月中旬召開記者會說明。資安署提醒，使用高德地圖的資料可能會被中國大陸政府搜集，呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。

行政院發言人李慧芝說，2019年已經公布也實施各機關對於危害資通安全產品限制使用原則，只要是普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關的禁用之列，相關部會會就軟體進行資安檢測及風險評估，現階段也是建議國人提高警覺，避免下載具有資安疑慮的中國製應用程式，確保個人隱私及企業資訊。

資安署長蔡福隆則再補充五點，第一，有關於高德地圖APP的圖資資料是跟荷蘭廠商合作取得相關部分資料，並不是高德地圖自己搜集到的台灣資料。第二，有關紅綠燈倒數功能，並沒有跟政府相關號誌系統介接，是本身根據使用者在路口的停、啟動相關資料推算秒數。

第三，有關高德地圖使用的隧道定位或行動軌跡資料，都非常敏感，會回傳到中國大陸的伺服器，根據中國大陸的國家情報法、網路安全法等規定，政府有權力存取企業的相關資料，民眾也有義務要配合政府相關情報搜集工作，所以要特別呼籲，這些資料可能都會被中國大陸政府所搜集跟利用。

第四，有關高德地圖的資安風險部分，資安署會請資安院做相關檢測，預計檢測完畢後，5月中旬召開記者會，跟民眾報告、提醒民眾要注意相關資安風險。根據去年12月1日通過的資通安全管理法，高德地圖本來就是危害國家安全的產品，政府機關目前都不能使用這樣的產品。

第五，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是去大陸旅遊的一些民眾。至於台灣地區用的人不多，也提醒民眾，因為這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，特別呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。