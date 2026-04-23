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東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆　謝國樑邀搭雙層巴士促交流

▲東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆，謝國樑邀搭雙層巴士展現城市魅力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本東京都議會自民黨日台友好議員聯盟於昨（22日）由會長三宅正彥率團訪問基隆，一行共11位東京都議會議員拜會基隆市政府，由市長謝國樑親自接待。此行除展現該聯盟長期支持台日交流的立場，也回應謝國樑去年赴日考察時的邀請，象徵雙方情誼持續深化。

謝國樑表示，去年3月訪日期間曾拜會東京都議會，並與三宅正彥建立良好互動基礎，此次再度交流別具意義。他指出，基隆作為台灣重要的國際港口城市，與日本具有深厚歷史連結，未來將持續推動與東京在觀光產業及青少年動漫文化等面向的合作。

▲東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲由左至右依序為： 日方隨行翻譯（姓松本）；東京都議會議員星大輔(事務局次長)、吉住榮郎、河野雄紀、早坂義弘（副會長）、平田充孝（常任幹事）；基隆市長謝國樑；東京都議會議員三宅正彥（會長）、前東京都議會議員鈴木隆道（顧問）、東京都議會議員柴崎幹男、本橋巧（常任幹事）、增山明日香、湯本良太郎。

謝國樑進一步指出，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。

會談結束後，謝國樑特別邀請訪團搭乘基隆最新推出的雙層觀光巴士，親自陪同導覽港區及市區景觀。沿線山海交織、港市景致開闊，展現基隆獨特城市風貌；車上互動熱絡、氣氛輕鬆。謝國樑並沿途介紹市政建設與觀光發展成果，分享城市轉型願景。訪團成員對於以移動視角體驗基隆表達高度肯定，認為雙層巴士有助深入感受城市特色與發展能量。

▲東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

三宅正彥表示，聯盟長期致力推動日台友好，此次實地造訪基隆，對城市發展留下深刻印象。他指出，自謝國樑去年訪日後，雙方持續保持交流，此行率團來訪，盼進一步促進民間與地方政府層級的長期合作。副會長早坂義弘亦致贈祈福海報，象徵雙方情誼深厚。

市府表示，未來將持續推動城市外交，拓展國際合作網絡，並結合觀光與產業發展，提升基隆整體競爭力與國際能見度。

▲東京都議會自民黨議員聯盟訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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