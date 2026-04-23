京都男童慘死　遭謠傳「嫌犯中國籍」！日媒記者打臉：沒這樣說

▲37歲繼父安達優季涉嫌勒斃繼子。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡案件，最後經證實兇嫌是其37歲繼父安達優季，其向警方坦承參與棄屍，更透露在一時衝動下才會勒斃繼子。不過，先前有部分媒體謠傳兇嫌為中國籍的消息，對此日媒記者也發聲回應。

自從事件發生後，日媒《週刊文春》進行長達2週的追蹤採訪報導，最近更在官網上傳記者接受專訪的影片，僅供付費會員在官網觀看。該段影片長達9分鐘，由編輯部齊藤裕向參與採訪的M姓記者進行問答。

目前人仍在京都府的M姓記者透露，他與其他《週刊文春》共3名記者從4月3日起便前往事發現場採訪，當時警方僅透過民眾（後證實是安達家親戚）撥打110報案發現男童的黃色書包，案情仍處於膠著狀態，儘管無法證實兇嫌是誰，但當時媒體界就盛傳，男童的繼父安達優季「行徑可疑」。

▲安達結希年僅11歲，便遭繼父勒斃。（圖／京都府警）

針對部分華文圈媒體謠傳兇嫌是中國籍，M姓記者也透過專訪闢謠。

主持人齊藤裕問道，「社群媒體謠傳，台灣的媒體發文說，《週刊文春》在報導中指出兇嫌是中國籍」；對此，M姓記者回應，「我也知道社群媒體出現這樣類似的發文。台灣媒體在報導中指出兇嫌是中國籍、還是台灣籍，在社群上引爆話題，我也在各類報導中看過。但是，我想強調的是，《週刊文春》從來沒有寫過這類型的報導。」

據悉，京都警察本部曾於17日出面闢謠，指出兇嫌安達優季並非中國籍，並表示社群平台上充斥著使用人工智慧（AI）生成的影像，散播關於安達父子的謠言，呼籲閱聽眾接收資訊時應謹慎留意。

▲結希遭繼父殺害棄屍山林，民眾前往獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

另外，M姓記者也在專訪中描述安達優季的家庭與求學背景、婚姻，表示安達優季國小與中學時曾參加足球社，甚至擔任學生會長，高中畢業後居住在市營住宅，並進入京丹波町的電子機器製造工廠就業，上一段婚姻曾娶比自己年長16歲的女性，兩人婚後住在龜岡市，並且育有一子（年約10歲）。

安達優季在自己的單位結識安達結希的母親後，雙方陷入「禁忌熱戀」，公司同事都深知這段不倫戀。