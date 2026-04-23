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越級向川普提案！美海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕

▲▼美國海軍部長費蘭（John Phelan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍部長費倫（John Phelan）遭閃電革職。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

在中東局勢升溫、美伊停火談判膠著的敏感時刻，美國海軍部長費倫（John Phelan）驚傳遭到解職。五角大廈22日發布簡短聲明，宣布費倫的下台即刻生效。儘管聲明未說明革職原因，但有消息傳出，疑似與費倫越級直接與川普提案有關。

造艦進度拖累壓垮最後一根稻草

根據《路透社》、《華爾街日報》及CNN綜合報導，五角大廈在聲明中指出，未來將由海軍第二號文職官員、副部長曹洪（Hung Cao）接任代理部長職務，但未說明費倫遭到免職的原因，也未透露是否由他自己主動請辭。

多名美國官員指出，費倫與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）之間的關係早已緊繃數月。一名高層政府官員透露，總統川普（Donald Trump）認同赫格塞斯的決定，認為海軍正需要一位新的領導人帶領方向。

五角大廈22日告知國會幕僚，赫格塞斯決定拔除費倫，部分關鍵原因在於他與國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）均認為，費倫在推動川普造艦計畫上的執行速度過於緩慢，無法達到白宮期待的力道。

▲▼美國前海軍部長費倫（John Phelan）。（圖／路透）

▲據傳，美國海軍部長費倫越級向川普提案，引發國防部高層不滿。（圖／路透）

越級直接向川普提案點燃怒火

3位熟悉內情的人士向媒體透露，費倫在五角大廈高層之間早已人緣欠佳，他與赫格塞斯、費恩柏格以及曹洪的關係長期不睦。其中引發最強烈不滿的，是費倫2025年秋天的一次越級之舉，他未事先知會赫格塞斯，直接向川普提出建造新型戰艦的計畫，此舉讓五角大廈高層相當不滿。

報導稱，費倫與川普私交甚篤，他不僅常在距佛羅里達州住家不遠的海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普敘舊，去年更曾告訴國會議員，自己會在深夜與總統互傳簡訊討論造艦議題。

赫格塞斯整軍風格強硬已換掉近20人

費倫的免職並非個案，赫格塞斯自就任以來一向以強硬作風著稱，截至目前已陸續撤換近20名高階軍官。其中包括4月2日遭撤職的陸軍參謀長喬治（Randy George），以及去年被解除職務的參謀首長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown）。此外，赫格塞斯自去年初起也持續與陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）摩擦不斷。

前一天還在台上談政績隔天就下台

諷刺的是，費倫在遭免職的前一天，才剛出席一場大型產業會議並公開發表談話，大力強調任內成果，包括海軍提前完成徵兵目標，以及加速推動人工智慧（AI）的整合應用。他在台上說，「我們正在改革這個部門的運作方式。然而，組織與文化的變革，以及艦隊現代化的工程，目前仍處於初期階段。」

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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