　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

▲▼立法院新會期，立委陳菁徽簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

近日針對台美簽署貿易協定後，政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發國人疑慮。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部食藥署在10年前，就發過衛教文章，表示馬鈴薯發芽時，芽眼跟芽跟開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，即使高溫加熱也無法去除毒性。結果過了10年，民進黨政府罔顧食安，無良的側翼也說出違心之論，進而傷害到國人健康，孩子健康。

「原來，衛福部長去年9月上任後，就知道要開放發芽馬鈴薯了」，陳菁徽表示，衛福部長第一天上班，就知道恐面對如此嚴峻的食安風險，結果七個月過去，爆發發芽馬鈴薯之亂，民眾恐慌，家長擔心孩子在校園的食安。可惡的是，網路上還出現一大堆為了護航賴政府，拿著錯誤資訊洗地的綠營側翼，一下子說發芽馬鈴薯沒有毒，一下子說挖掉發芽處就可以吃。這些都是錯誤的資訊。

陳菁徽提到，今天衛環委員會質詢，她直接秀出衛福部食藥署在10年前，也就是2016年就發布的衛教澄清文章：當馬鈴薯發芽時，芽眼跟芽跟開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，特別會集中在芽眼及馬鈴薯外皮，而其他部位的茄鹼也會增高，因此並非切除後即可食用，即使高溫加熱也無法去除毒性。

陳菁徽說，這是食藥署10年前的公告，還提醒大家馬鈴薯一旦發芽就不該食用，即使切除芽眼或加熱，仍然會含有茄鹼。有毒的事實，不會因為過了10年就變成無毒，但是罔顧食安的政客，還有無良的側翼，卻可能因為時空背景不同，而說出違心之論，進而傷害到國人健康，孩子健康。

陳菁徽提到，日前行政院長卓榮泰說，會要求海關「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」就是所謂的逐顆檢查。不過食藥署卻低調的回應，只會依法在邊境實施抽批檢查，頂多提高抽驗比率到逐批檢查，但根本不會逐顆檢查。為何無法逐顆檢查，因為邊境查驗人力員額只有105人，更慘的是實際聘用只有85人。如此單薄的人力，如何面對有毒的發芽馬鈴薯大軍，每一顆都要檢查，根本就是天方夜譚，自欺欺人。衛福部不敢替行政院背書，也拿不出具體措施捍衛國人食安權益。

陳菁徽也說，農業部動植物防疫檢疫署信誓旦旦的說，若在邊境查驗或進入市場前，發現有發芽、腐爛、發霉等情形，整顆馬鈴薯就必須銷毀，嚴禁進入加工產線。言下之意，只有發芽的那顆馬鈴薯要棄置銷毀，其他的照樣放行？放行的其他可能發芽馬鈴薯，根據美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件的規定，就會送到加工廠揀選。

陳菁徽認為，不論是農業部，或者衛福部，都有責任要說明清楚，這個所謂的加工廠，到底要如何把關？民眾最擔心的就是，這批發芽機率極高的加工用馬鈴薯，會不會因為人力不足、篩選標準過於寬鬆，篩選時間過長，甚至出現檢查到最後一顆時，第一顆原本沒發芽的卻發芽了？這些一個又一個細瑣卻存在高度危險的情境，衛福部應該要表達更強硬的立場，否則到時候加工後的馬鈴薯流入市場，出現食安風暴，衛福部絕對會吃不完兜著走。

陳菁徽說，回到最根本的問題，衛福部長7個月前就知道可能開放發芽馬鈴薯，衛福部面對這個議題的第一關，堅守原本的規範已經失守就算了，邊境查驗是衛福部可以捍衛食安的第二關，結果人力短缺問題依然未解，何時把檢驗人力補足，是衛福部現在必須趕快亡羊補牢的急迫任務。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
英國推2009年後出生一輩子禁買菸　台灣將評估可行性
越級向川普提案！海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕
約砲玩3P！爆口角濺血　情侶逃42hrs栽了
女警產後離世！疑姪女寫紙板求白沙屯媽祖　「保佑姑姑」畫面曝
閃過台股大逃殺！興櫃個股開盤37分鐘漲到熔斷　提前收工
大洗盤！00981A爆百萬張成交量奪冠
RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　韓網罵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院今再度協商國防特別條例　行政院重申：盼支持不打折版本

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

影／管碧玲世界地球日視導太平島　驚喜見海龜上岸產卵

海運油價飆2倍！農業部減漁民壓力　遠洋漁業最高補助350萬

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

以AI製作青年政見動畫！　蘇巧慧推 「4大支持」照顧112萬新北青年

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

賴系內戰？綠台南黨部主委改選爆藏鏡人　 郭國文證實：對手是郭再欽

南港高中爆6例水痘確診未停課！學生轟消極　議員嗆衛生局無作為

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

立法院今再度協商國防特別條例　行政院重申：盼支持不打折版本

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

影／管碧玲世界地球日視導太平島　驚喜見海龜上岸產卵

海運油價飆2倍！農業部減漁民壓力　遠洋漁業最高補助350萬

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

以AI製作青年政見動畫！　蘇巧慧推 「4大支持」照顧112萬新北青年

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

賴系內戰？綠台南黨部主委改選爆藏鏡人　 郭國文證實：對手是郭再欽

南港高中爆6例水痘確診未停課！學生轟消極　議員嗆衛生局無作為

423公斤茂名隕石揭祕　研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

全台灣只有8人！　台大正妹女歌手入選全球音樂計劃：很不真實

羅伯斯坦言對大谷打擊「會期待更多」　塔克低迷也成為隱憂

大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

王大陸閃兵案殲滅台娛！　13當紅男星停工收入斷、轉職現況一次看

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

LIVE／SEVENTEEN玟奎、S.COUPS飛抵高雄　《ETtoday》準時直播

狠母網咖包廂掐死剛出生男嬰！殺人罪判11年半　曾上網查福馬林

東聯互動攜手明志科大　舉辦捐血活動推社會公益

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

政治熱門新聞

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

新北市藍白民調整合　黃國昌吐心聲

貪20萬判12年！李志鏞宣布退出政治

更多熱門

相關新聞

馬鈴薯進口「非逐顆檢驗」　石崇良：抽驗2%~10%依風險加嚴

馬鈴薯進口「非逐顆檢驗」　石崇良：抽驗2%~10%依風險加嚴

為防堵發芽、腐爛的進口馬鈴薯流入市場，行政院院長卓榮泰日前公開宣稱會「一顆顆檢查」，引來各界質疑。對此，衛福部部長石崇良今於立法院說明，在檢驗方面，現行制度並未要求「逐顆檢驗」，針對馬鈴薯一顆顆檢視外觀，為其他單位作法。

馬鈴薯「發芽毒素」高溫殺不死　醫示警4情況一定要丟

馬鈴薯「發芽毒素」高溫殺不死　醫示警4情況一定要丟

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

關鍵字：

食藥署發芽馬鈴薯陳菁徽食安

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面