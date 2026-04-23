食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

近日針對台美簽署貿易協定後，政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發國人疑慮。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部食藥署在10年前，就發過衛教文章，表示馬鈴薯發芽時，芽眼跟芽跟開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，即使高溫加熱也無法去除毒性。結果過了10年，民進黨政府罔顧食安，無良的側翼也說出違心之論，進而傷害到國人健康，孩子健康。

「原來，衛福部長去年9月上任後，就知道要開放發芽馬鈴薯了」，陳菁徽表示，衛福部長第一天上班，就知道恐面對如此嚴峻的食安風險，結果七個月過去，爆發發芽馬鈴薯之亂，民眾恐慌，家長擔心孩子在校園的食安。可惡的是，網路上還出現一大堆為了護航賴政府，拿著錯誤資訊洗地的綠營側翼，一下子說發芽馬鈴薯沒有毒，一下子說挖掉發芽處就可以吃。這些都是錯誤的資訊。

陳菁徽提到，今天衛環委員會質詢，她直接秀出衛福部食藥署在10年前，也就是2016年就發布的衛教澄清文章：當馬鈴薯發芽時，芽眼跟芽跟開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，特別會集中在芽眼及馬鈴薯外皮，而其他部位的茄鹼也會增高，因此並非切除後即可食用，即使高溫加熱也無法去除毒性。

陳菁徽說，這是食藥署10年前的公告，還提醒大家馬鈴薯一旦發芽就不該食用，即使切除芽眼或加熱，仍然會含有茄鹼。有毒的事實，不會因為過了10年就變成無毒，但是罔顧食安的政客，還有無良的側翼，卻可能因為時空背景不同，而說出違心之論，進而傷害到國人健康，孩子健康。

陳菁徽提到，日前行政院長卓榮泰說，會要求海關「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」就是所謂的逐顆檢查。不過食藥署卻低調的回應，只會依法在邊境實施抽批檢查，頂多提高抽驗比率到逐批檢查，但根本不會逐顆檢查。為何無法逐顆檢查，因為邊境查驗人力員額只有105人，更慘的是實際聘用只有85人。如此單薄的人力，如何面對有毒的發芽馬鈴薯大軍，每一顆都要檢查，根本就是天方夜譚，自欺欺人。衛福部不敢替行政院背書，也拿不出具體措施捍衛國人食安權益。

陳菁徽也說，農業部動植物防疫檢疫署信誓旦旦的說，若在邊境查驗或進入市場前，發現有發芽、腐爛、發霉等情形，整顆馬鈴薯就必須銷毀，嚴禁進入加工產線。言下之意，只有發芽的那顆馬鈴薯要棄置銷毀，其他的照樣放行？放行的其他可能發芽馬鈴薯，根據美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件的規定，就會送到加工廠揀選。

陳菁徽認為，不論是農業部，或者衛福部，都有責任要說明清楚，這個所謂的加工廠，到底要如何把關？民眾最擔心的就是，這批發芽機率極高的加工用馬鈴薯，會不會因為人力不足、篩選標準過於寬鬆，篩選時間過長，甚至出現檢查到最後一顆時，第一顆原本沒發芽的卻發芽了？這些一個又一個細瑣卻存在高度危險的情境，衛福部應該要表達更強硬的立場，否則到時候加工後的馬鈴薯流入市場，出現食安風暴，衛福部絕對會吃不完兜著走。

陳菁徽說，回到最根本的問題，衛福部長7個月前就知道可能開放發芽馬鈴薯，衛福部面對這個議題的第一關，堅守原本的規範已經失守就算了，邊境查驗是衛福部可以捍衛食安的第二關，結果人力短缺問題依然未解，何時把檢驗人力補足，是衛福部現在必須趕快亡羊補牢的急迫任務。



