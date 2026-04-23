宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓：始終是自己的家

▲宏福苑大火後，居民返家收拾。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府本周開放大埔宏福苑居民返家收拾，宏新閣的居民前幾天已經完成收拾，23日輪到宏昌閣、宏仁閣部分樓層的居民。

根據香港電台報導，宏仁閣的張先生背了兩個大型登山包上樓，想找回有紀念意義的物品，他表示，想跟住了40多年的房子道謝和道別，非常捨不得，感覺像失去了親人。

宏仁閣8樓的李太太說，上樓的名額只有4人，她讓給家中的長輩，因為長輩的丈夫先前過世，希望取回家中遺物。

宏昌閣劉先生說，星期日才輪到自己上樓，今天先幫忙住在宏仁閣的父親和妹妹上樓收拾，希望找回樓契、珍貴相片。

宏福苑的大樓最高達32層，火災後無電梯使用，只能爬樓梯，部分行動不便的長輩選擇放棄返家，由行動方便的親友上樓，透過視訊電話分享畫面。

宏新閣的張先生說，他的奶奶剛出院，身體還沒恢復，所以他上樓以後，會透過視訊電話，把屋內的情況拍給奶奶看。

▼張先生的奶奶不方便上樓，他會將屋內情況拍給奶奶看。（圖／路透社）



不過，也有居民堅持親自返家，一位住在18樓的長輩拿著拐杖上樓，他說，上樓會非常吃力，所以以拐杖協助，始終是自己的家，就算辛苦，也想回家看一看，了結心願。

宏新閣的譚先生則特別買了一套6000多港元的「機械外骨骼」設備，8分鐘就爬到17樓，中間只停下來休息兩次，認為設備非常有幫助。