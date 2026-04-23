明知原料含「蘇丹紅」仍賣下游　黑心化妝品業者遭起訴求重刑

▲亦鴻公司代理進口摻有「蘇丹色素」（俗稱蘇丹紅）成分原料遭桃檢查扣。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

代理新加坡某化妝品公司在台供應商亦鴻公司，明知代理紅色複方原料含有「蘇丹紅」色素，為維護公司業績，刻意隱瞞關鍵交易資訊等真相，製成口紅等產品販售下游廠商予消費者，桃園地檢署將吳姓負責人依詐欺取財罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲亦鴻公司代理進口摻有「蘇丹色素」（俗稱蘇丹紅）成分原料遭查扣。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署指出，檢方獲悉亦鴻公司化粧品含有蘇丹紅，指派民生國土專組檢察官王念珩指揮桃園市調處、警政署保七總隊第三大隊偵辦。專案小組查出，亦鴻公司係新加坡某化粧品在台唯一代理商，吳姓負責人於去年7月間經由下游廠商之告知，其進口之「紅色複方原料」疑似含有蘇丹色素，吳自行將原料檢體送驗後，於同年8月取得檢驗報告，確認檢出「蘇丹3號」及「蘇丹4號」等有害人體健康之工業用染料。

孰料，吳姓負責人收受檢驗報告後，曾詢問新加坡化粧品供應商，經該供應商之聯繫窗口建議先暫停出貨，為避免出貨受阻及影響日後商機，竟對下游廠商刻意隱瞞此重要交易資訊，自去年9月至10月間，先後販售該含有禁用之「蘇丹色素」成分之「紅色複方原料」予不知情之下游廠商與公司，再製成口紅等化粧品產品販售予消費者。

檢察官王念珩指揮專案小組積極蒐證後，於去年12月2日執行搜索亦鴻公司辦公室、工廠共3處、下游廠商13處，傳喚吳姓負責人及下游廠商等13人，並會同桃園市衛生局扣押相關紅色複方原料及相關製品，吳姓負責人經檢察官訊後諭知30萬元候傳，以消弭社會大眾不安。

▲桃檢檢察官會同衛生局、市調處人員查扣亦鴻公司代理進口摻有「蘇丹色素」原料。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署近日偵結，認為吳姓負責人明知所代理銷售之化粧品原料（紅色複方原料）含有禁用之「蘇丹色素」（俗稱蘇丹紅），為維護公司業績而隱瞞此重大交易資訊，導致不知情之下游知名廠商陷於錯誤而採購該批化粧原料並添加於產品中，涉犯刑法之詐欺取財罪嫌提起公訴。審酌吳姓負責人明知所售之紅色複方原料之品質存有疑慮，仍不顧民眾衛生安全及其他廠商利益，為牟私利而隱瞞產品資訊繼續販售等情，請法院從重量刑。