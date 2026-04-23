陸稀土公司副總當內鬼　洩漏7項國家機密遭國安人員揪出

▲稀土是全球重要國家級戰略資源。（示意圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部今（23）日釋出境外間諜對產業鏈及國家戰略級資源滲透的案例，其中，一名稀土公司成姓副總經理被吸收後成為「內鬼」，陸續向國外情報單位提供7項國家機密，遭到國安人員查處並交由司法機關審理。此外，也有案例顯示，一名半導體產業的張姓工程師涉嫌將核心技術外流，同樣遭到法律制裁。

《央視網》報導，稀土是關乎高端製造、國防軍工的戰略資源，境外長期高度關注相關收儲情況，千方百計獲取我內部數據。

公開案例顯示，境外某有色金屬公司通過其中方僱員葉某某，以金錢利誘國內某稀土公司副總經理成某。成某為謀私利違反規定，將其掌握的我國稀土收儲品類、數量、價格等7項機密級國家秘密非法提供給境外，受到法律的嚴懲。

▲半導體晶圓。（圖／CFP）

大陸國安部提到，境外情報機構近年針對大陸產業鏈與供應鏈進行滲透與情報蒐集，手法趨於隱蔽與組織化，對經濟安全與科技安全構成威脅。

案例顯示，大陸某半導體企業前工程師張某，離職後違反保密義務，向境外組織非法提供核心生產工藝等商業秘密，核心技術的工藝參數、設計圖紙外流，不僅會使企業數年研發投入付諸東流，還可能削弱在全球半導體產業鏈中的話語權。最終，張某也受到法律的嚴懲。

大陸國安部強調，面對相關風險，需加強硬體、軟體與人員管理，包括對晶片、伺服器等設備進行安全審查，強化軟體漏洞檢測與資料加密機制，並落實關鍵崗位人員背景審查與保密訓練。