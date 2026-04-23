為了摸GG！　28歲女遊客「爬上海神雕像」挨罰18萬

▲佛羅倫斯領主廣場的海神噴泉雕像。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

義大利佛羅倫斯發生離譜事件，一名28歲女遊客爬上領主廣場（Piazza della Signoria）的海神噴泉雕像，企圖觸摸羅馬海神涅普頓（Neptune）的生殖器官，當場被警方逮捕並遭起訴，最終判賠5000歐元（約新台幣18萬元）。

友人慫恿 準新娘爬雕像挨罰

《衛報》引述佛羅倫斯市議會聲明報導，該名女遊客即將在佛羅倫斯舉行婚禮，因友人起鬨慫恿，才會爬上這座大理石雕像。

專家事後檢查發現，女遊客踩過的雕像馬匹雙腿，以及她攀爬時伸手抓扶的飾帶浮雕，均遭受「輕微但不可忽視的損傷」。市議會估算損壞價值約5000歐元，警方也以「毀損藝術及建築資產罪」提出起訴。

Uma turista de 28 anos foi multada em 5 mil euros (cerca de R$ 29,6 mil) após invadir a Fonte de Netuno, em Florença, na Itália.

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文藝復興名作 竟屢遭破壞

海神噴泉雕像（Fountain of Neptune）是文藝復興名作，1559年由雕塑大師阿曼納提（Bartolomeo Ammannati）受麥地奇家族（Medici）委託打造。水池周邊圍繞著數匹戰馬，牠們正拉著一座貝殼狀的戰車，戰車上方則是羅馬海神涅普頓之雕塑。

遺憾的是，這並非海神噴泉首次受害。2005年曾有遊客攀爬，導致海神一手斷裂、戰車受損，市府此後才裝監視器加強監控。2023年還有一名德國遊客為了自拍爬上海神雕像。

離譜遊客多 文物頻受害

儘管當局採取更嚴格管制，佛羅倫斯幾乎每年夏天仍會發生類似事件。2023年一對情侶試圖攀爬米開朗基羅廣場（Piazzale Michelangelo）的大衛像複製品。2024年一名少年偷偷躲在聖母百花聖殿（Cathedral of Santa Maria del Fiore）過夜，並且趁機爬上其穹頂自拍。

佛羅倫斯藝術文物辦公室主任卡塞利（Giorgio Caselli）直言，近年攀爬古蹟或藝術品的挑戰已成一股歪風，他批評此類行為「無知與膚淺」，呼籲各界對文化遺產保持應有的尊重與敬意。