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女警產後離世！疑姪女寫紙板求白沙屯媽祖　「保佑姑姑」畫面曝

▲▼ 全國模範警察來不及領獎！36歲女警官產後離世...捐助帳戶暫關閉 。（圖／Facebook／臉書「屁昂絲玩什麼」提供）

▲36歲女警官產後離世，疑姪女跟著白沙屯媽祖進香並祈求早日清醒。（圖／Facebook／臉書「屁昂絲玩什麼」提供）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

北市警局中正一分局2線2星女警官陳芊雯，於4月19日喜迎人生中第一位女兒「安安」，但在產後因失血過多，經院方搶救一天後於4月20日不幸離世。而陳芊雯的姪女，疑在姑姑過世前跟著白沙屯媽祖進香並祈求早日清醒平安健康的畫面曝光。

陳芊雯自2015年投身警界，長期負責「美國總統」等級的安全維護勤務，在政治核心的博愛特區表現卓越。即便2025年懷孕後，她仍展現極高責任心，挺著孕肚參與國慶大典與元旦升旗等重大勤務，深得長官與同仁信賴。

陳芊雯18日在新北市的婦幼診所生產，沒想到產後竟因失血過多於20日不幸離世，享年36歲。愛女「安安」的狀況也令人揪心。當時陳是在新北市某婦幼診所生產，但女兒因出生時身體狀況不穩，腦部受缺氧影響受損，目前仍留在新生兒加護病房（NICU）接受密切治療與後續觀察。

而在陳芊雯與死神搏鬥期間，一張令人動容的照片曝光，有香燈腳「屁昂絲玩什麼」村長拍到在白沙屯媽祖進香途中拍攝，疑陳芊雯的姪女背著雙肩包，背包後方繫著一塊寫有心願的手寫紙板。寫著：「親愛的媽祖，請您保佑我的小姑姑陳芊雯跟表妹能早日清醒，平平安安健康，感謝您」。

「屁昂絲玩什麼」指出，4月19日下午1時30分左右在苗栗通霄拍到這張照片，女童跟著媽媽以及妹妹走在進香隊伍中。她在姑姑生死交關之際跟隨進香隊伍為姑姑祈福，字裡行間滿溢著對家人的愛。

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