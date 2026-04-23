伊朗開火！首度扣押貨櫃船　革命衛隊持槍登船影片曝光

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）扣押2艘貨櫃船，依據革命衛隊公布的影片，可見蒙面武裝人員搭船接近並強行登上船隻。這是伊朗自今年2月28日戰事爆發以來首次扣押船隻。

▲伊朗武裝成員蒙面登上貨輪。（圖／翻攝自X@Tasnimnews_Fa，下同）

伊朗扣押2貨櫃船 稱未取得許可

路透、半島電視台等報導，伊朗扣押的船隻分別為懸掛巴拿馬旗幟、由全球最大貨櫃航運公司地中海航運（MSC）營運的MSC Francesca號，以及懸掛賴比瑞亞旗幟、由希臘船東所有的Epaminondas號。

伊朗指控，這兩艘船隻在未取得必要許可的情況下航行，篡改導航輔助系統，企圖偷偷穿越海峽，目前已被帶進伊朗領海，針對船上貨物與相關文件展開審查。

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）透過社群平台X發布的影片，可見伊朗革命衛隊成員蒙面持槍搭船靠近貨輪之後，一個個爬梯登上船隻。

船隻遭開火攻擊 其中一艘艦橋受損

其中Epaminondas在阿曼附近海域遭革命衛隊砲艇逼近開火。該船遇襲之後，船長報告艦橋受損嚴重，所幸船上全體船員平安無事。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）則稱，MSC Francesca號也遇襲，但並未受損，船員均安。巴拿馬外交部證實MSC Francesca遭扣押，稱這起事件是對海上安全的嚴重攻擊。

另外，外傳貨櫃船Euphoria號也在同一海域遭攻擊，並未受損，且恢復航行抵達阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）。革命衛隊並未在官方聲明中正式提及此船，相關事件細節目前仍不明朗。