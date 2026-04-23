　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲網友分享初體驗心得。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享自己的「吞精初體驗」，口感滑順、味道不明顯，隱約帶著一股淡淡清香，讓他覺得相當特別，甚至表示之後還想再試一次。貼文一出，引來泌尿科醫師顧芳瑜留言，說明精液的主要成份，某種程度算是營養物質，但不鼓勵大家食用。

網友分享吃精液初體驗

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads發文，精液入口後很快就滑進喉嚨，整體沒有太濃烈的味道，但也不是完全無感，而是帶著一種說不上來的淡淡香氣，「反正蠻特別的，下次再榨一次試試」。

泌尿科醫師說明成分

對此，泌尿科醫師顧芳瑜留言指出，精液某種程度上可算是營養物質，並列出幾項主要成分，精子富含蛋白與DNA；儲精囊液則含有果糖，且呈弱鹼性；前列腺液則含有鋅與維他命C，另外還有微量的鈣鎂離子以及氨基酸。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲泌尿科醫師回應。（圖／翻攝自Threads）

醫師表示，「雖然沒有特別鼓勵大家吃，不過基於食安考量，了解一下吃進去的東西成份比較好喔。」另外有網友詢問，敷臉對皮膚會變好嗎？醫師回答「學理上有幫助。」還有人提問，這樣算食用人類的PDRN（Polydeoxyribonucleotide，聚脫氧核糖核苷酸）嗎？醫師回應「對，沒錯…」。

底下網友表示，「雖然因為食安問題~建議食物不要生食，但是，應該不會有人把它拿去加熱吧」、「所以可以建議男友自產自銷」、「所以理論上可以用精液做一盤蛋炒飯」、「竟然還有維他命C」、「那麼問題來了！這算是一種保健品自給自足嗎？」「謝謝醫生解釋，讓大家對食物有多一分的認識」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
英國推2009年後出生一輩子禁買菸　台灣將評估可行性
越級向川普提案！海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕
約砲玩3P！爆口角濺血　情侶逃42hrs栽了
女警產後離世！疑姪女寫紙板求白沙屯媽祖　「保佑姑姑」畫面曝
閃過台股大逃殺！興櫃個股開盤37分鐘漲到熔斷　提前收工
大洗盤！00981A爆百萬張成交量奪冠
RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　韓網罵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

低調大哥只靠5檔「存股清單太強大」　財經作家驚：比網紅還厲害

花蓮近期地震增加「集中米崙斷層」　專家示警：進入甦醒期

割頸案「乾兄妹YT」破347萬觀看！媒體人：反映台灣司法有多瞎

暴雨打亂行程！赴韓旅遊「避開1時段」　部落客曝慘況：一身狼狽

快訊／2縣市「高溫警示」　恐飆破38度

NONO涉性侵「沒射精不算」、「跟我打炮很爽」！荒唐發言一次看

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網全笑瘋

閃兵集團主嫌、藝人44人被抓出！財經網美讚王大陸：功在國家

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

低調大哥只靠5檔「存股清單太強大」　財經作家驚：比網紅還厲害

花蓮近期地震增加「集中米崙斷層」　專家示警：進入甦醒期

割頸案「乾兄妹YT」破347萬觀看！媒體人：反映台灣司法有多瞎

暴雨打亂行程！赴韓旅遊「避開1時段」　部落客曝慘況：一身狼狽

快訊／2縣市「高溫警示」　恐飆破38度

NONO涉性侵「沒射精不算」、「跟我打炮很爽」！荒唐發言一次看

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網全笑瘋

閃兵集團主嫌、藝人44人被抓出！財經網美讚王大陸：功在國家

423公斤茂名隕石揭祕　研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

全台灣只有8人！　台大正妹女歌手入選全球音樂計劃：很不真實

羅伯斯坦言對大谷打擊「會期待更多」　塔克低迷也成為隱憂

大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

王大陸閃兵案殲滅台娛！　13當紅男星停工收入斷、轉職現況一次看

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

LIVE／SEVENTEEN玟奎、S.COUPS飛抵高雄　《ETtoday》準時直播

狠母網咖包廂掐死剛出生男嬰！殺人罪判11年半　曾上網查福馬林

東聯互動攜手明志科大　舉辦捐血活動推社會公益

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

媽喊「蔡英文」兒秒不哭　本尊神回

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

更多熱門

相關新聞

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

近日針對台美簽署貿易協定後，政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發國人疑慮。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部食藥署在10年前，就發過衛教文章，表示馬鈴薯發芽時，芽眼跟芽跟開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，即使高溫加熱也無法去除毒性。結果過了10年，民進黨政府罔顧食安，無良的側翼也說出違心之論，進而傷害到國人健康，孩子健康。

毒春捲害173人中毒！高雄正義市場大整頓

毒春捲害173人中毒！高雄正義市場大整頓

開放發芽馬鈴薯「挑出來就好」？　國民黨團開轟

開放發芽馬鈴薯「挑出來就好」？　國民黨團開轟

議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警搜索5萬交保　

議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警搜索5萬交保　

政府開放發芽馬鈴薯進口？　民進黨駁：嚴守3把關、訊息操作意圖明顯

政府開放發芽馬鈴薯進口？　民進黨駁：嚴守3把關、訊息操作意圖明顯

關鍵字：

吞精精液成分泌尿科營養價值食安

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面