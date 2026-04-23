他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

▲網友分享初體驗心得。（圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享自己的「吞精初體驗」，口感滑順、味道不明顯，隱約帶著一股淡淡清香，讓他覺得相當特別，甚至表示之後還想再試一次。貼文一出，引來泌尿科醫師顧芳瑜留言，說明精液的主要成份，某種程度算是營養物質，但不鼓勵大家食用。

網友分享吃精液初體驗



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網友在Threads發文，精液入口後很快就滑進喉嚨，整體沒有太濃烈的味道，但也不是完全無感，而是帶著一種說不上來的淡淡香氣，「反正蠻特別的，下次再榨一次試試」。

泌尿科醫師說明成分

對此，泌尿科醫師顧芳瑜留言指出，精液某種程度上可算是營養物質，並列出幾項主要成分，精子富含蛋白與DNA；儲精囊液則含有果糖，且呈弱鹼性；前列腺液則含有鋅與維他命C，另外還有微量的鈣鎂離子以及氨基酸。

▲泌尿科醫師回應。（圖／翻攝自Threads）



醫師表示，「雖然沒有特別鼓勵大家吃，不過基於食安考量，了解一下吃進去的東西成份比較好喔。」另外有網友詢問，敷臉對皮膚會變好嗎？醫師回答「學理上有幫助。」還有人提問，這樣算食用人類的PDRN（Polydeoxyribonucleotide，聚脫氧核糖核苷酸）嗎？醫師回應「對，沒錯…」。

底下網友表示，「雖然因為食安問題~建議食物不要生食，但是，應該不會有人把它拿去加熱吧」、「所以可以建議男友自產自銷」、「所以理論上可以用精液做一盤蛋炒飯」、「竟然還有維他命C」、「那麼問題來了！這算是一種保健品自給自足嗎？」「謝謝醫生解釋，讓大家對食物有多一分的認識」。