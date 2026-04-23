低調大哥只靠5檔「存股清單太強大」　財經作家驚：比網紅還厲害

▲同團旅客低調買5檔股票，施昇輝聽完服了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

知名理財作家施昇輝分享，旅遊遇到一名大他10歲的大哥，對方投資組合相當穩健，持有0056、00878、00919等高股息ETF，還早年布局台積電、台達電，目標就是月月領息、長期持有。施昇輝聽完忍不住大讚，直言這名大哥比多數財經網紅還厲害，也讓不少人認同，真正的投資高手往往都很低調。

施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」發文提到，他與這名年長大哥在餐廳外等著吃午餐時，對方主動問他有沒有買股票，由於這名大哥並不知道他在理財圈小有名氣，因此只是很自然地聊起投資話題。施昇輝也回說自己有買，接著反問對方都布局哪些標的，沒想到大哥的回答讓他相當驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電、台達電＋3檔月月領息！施昇輝：比網紅還厲害



原來這名大哥平常投資的組合，就是許多存股族很熟悉的0056、00878與00919，主要目標就是希望每個月都能穩定領到股息。施昇輝聽完之後，再追問對方是否持有個股，大哥也透露自己早在很多年前，就已經買進台積電與台達電，而且一路抱到現在。這樣的配置，既有高股息ETF撐現金流，也有大型權值股作為資產成長核心，讓施昇輝聽了當場直呼，「你真的是投資達人耶」。

施昇輝接著又說，自己當下甚至有點不好意思表明身分，只跟對方說自己買的是0050和0056，而大哥也很客氣回應，這樣的配置同樣很不錯。不過這段短短對話，卻讓施昇輝很有感觸，直言這位大哥的投資邏輯與耐心，其實勝過絕大多數只會講話題、追流量的財經網紅。

貼文曝光後，引發網友爆共鳴，「有時想想 : 投資標的很簡單，只是內心複雜化了」、「和我一樣耶！月月領息（退休人士）不同的地方是，我多了00981A，沒有0050」、「了解自己投資自己適合的標的，原本就無對與錯，只要能持續在市場就是王道」、「我有『五福臨門』，台積電、0050、0056、00918、00919」。