花蓮近期地震增加「集中米崙斷層」　專家示警：進入甦醒期

▲花蓮近期地震有增加趨勢，且與米崙斷層有關。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

今（23日）凌晨花蓮近海發生規模4.6地震，地震專家郭鎧紋分析，花蓮平均每個月約5起顯著有感地震，今年至今僅8起，但4月就發生3起，且集中在米崙斷層附近，可能是「平靜期後的甦醒」，而模式顯示，米崙斷層未來20年出現規模6.6以上地震機率高達57%，花蓮民眾要留意。

花蓮是台灣地震最頻繁區域，占台灣地震總數約38.8%，但今年以來地震偏少，在3月就改寫花蓮當年度最晚發生首震、無顯著有感地震最長間距等紀錄。不過，今年凌晨花蓮近海發生規模4.6地震，花蓮最大震度達到3級。

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地震專家郭鎧紋表示，花蓮本來就是台灣地震最頻繁區域，而根據氣象署統計資料，從2011年到2025年為止，花蓮每年平均約71起顯著有感地震，等於每個月約5起，正常來說，今年至今應該有近20起顯著有感地震，但到目前為止，花蓮才累積發生8起，明顯低於平均值。

▲郭鎧紋表示，花蓮近期顯著有感地震有增加趨勢，且和米崙斷層有關，提醒民眾要注意。（圖／郭鎧紋提供）

特別的是，上述8起地震，有6起發生在3月12日之後。郭鎧紋指出，其中3起是發生在4月5日跟今天，規模分別達5.7、4.8、4.6，而且這3起地震都集中在米崙斷層附近，從跡象判斷，很有可能是地震活動「從平靜期進入甦醒期」。

郭鎧紋進一步表示，根據「台灣地震模型（TEM）研究團隊」的研究資料，米崙斷層在未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率更來到88%，隨著花蓮地區顯著有感地震慢慢增加，花蓮地區民眾要提高警覺。