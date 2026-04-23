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暴雨打亂行程！赴韓旅遊「避開1時段」　部落客曝慘況：一身狼狽

▲▼韓國首爾光化門，首爾旅遊，韓國旅遊，韓國自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國首爾光化門。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年有不少台灣人喜歡到韓國旅遊兼做醫美，不過，旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」指出，若近期規劃前往韓國旅遊，盡量避開6月底到7月底，因為這是韓國的梅雨季，最崩潰的不是下雨，而是打亂行程的「暴雨」，想好好在路上散步、拍照，卻變成一直在收傘、找地方躲雨，搞得全身狼狽。

首爾梅雨季大約6月25日到7月26日

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旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文指出，韓國和台灣一樣也有梅雨季，只是受到緯度與地理位置影響，時間通常比台灣再晚一些。根據韓國氣象廳1991至2020年平均資料，首爾梅雨季大約落在每年6月25日至7月26日，釜山則約為6月23日至7月24日。

粉專指出，韓國梅雨季最讓人困擾的不只是下雨，而是打亂行程的暴雨，近年越來越常出現短時間內雨勢突然變大的情況，原本看似普通的天氣，一下就變成暴雨。粉專回憶，2020年首爾梅雨季從6月底一路下到8月中，長達54天，當時漢江公園甚至淹水，「下到我都在想，這場雨，到底什麼時候才要停？」

粉專表示，就算沒有碰上大雨，韓國梅雨季仍常讓人處在又濕、又黏、又悶的狀態，外出不久就可能出現衣服貼背、頭髮塌掉、鞋子潮濕等情況，「真的很容易把那些原本很浪漫、很輕鬆的時刻，全都變得很狼狽，本來想記住的是韓國漂亮的風景，最後留下來的，卻只剩一身濕氣和疲憊」；不過，粉專也提到，若只是要去百貨逛街、吃美食、跑咖啡廳、做醫美的人，影響可能就沒有那麼大。

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