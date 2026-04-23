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獨／知名吉他老師襲胸摸腿少女　律師辯「最多性騷擾」法官怒了

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市知名連鎖賴姓吉他名師襲胸摸腿女學生遭判刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市某知名連鎖音樂教室1名賴姓吉他老師，利用一對一教學的機會，假借「按摩」名義，對未滿18歲的女學生小琪（化名）進行襲胸等猥褻行為，案經家長報警提告。士院審理後，依《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》對受監督之人利用權勢猥褻罪，判處賴男有期徒刑，但考量其已賠償50萬元與被害人達成和解，予以緩刑3年。

賴師在北市某音樂教室擔任吉他教師，2024年1月起，每週日下午為當時就讀國中的小琪進行一對一吉他教學。然而，賴男卻利用身為教師的職權與單獨相處的機會，於同年6月2日下午的課程中，走到小琪座位後方，先是徒手按摩小琪肩膀，接著將手滑向小琪胸部附近，以手指抓捏其胸部上緣。

小琪當下察覺有異，試圖扭動肩膀閃躲，但賴男並未就此罷手。他隨後繞到小琪前方，再次以「按摩」為由，撫摸小琪膝蓋，甚至一路往上摸至大腿內側，得逞後還恐嚇小琪不得向他人提及此事。小琪事後向母親哭訴，家長憤而報案。

法院審理時，賴男對犯行坦承不諱，但其辯護律師試圖為其減輕罪責，辯稱賴男的行為雖然讓小琪感到冒犯，但時間短暫，且接觸的並非身體隱私部位，認為至多僅構成《性騷擾防治法》的「不當觸摸」。

然而，法官對此說法並不買單。法官指出，胸部與大腿內側屬於隱私部位，賴男的行為長達3至4分鐘，且在小琪明顯閃躲時仍繼續侵犯，其目的顯然是為了滿足私慾。法官認為，這已非單純的「短暫干擾」，而是嚴重影響了小琪的性自主決定權，因此認定其行為構成「猥褻」。

法官也嚴厲譴責賴男，身為教師本應盡力呵護學生，卻為滿足一己私慾，利用職權猥褻未成年少女，嚴重影響其身心發展。但考量賴男犯後坦承犯行，且已與小琪及家長達成調解，並全數支付新台幣50萬元賠償金，被害人也同意給予緩刑。

合議庭仍依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，判處賴男有期徒刑，並宣告緩刑3年。緩刑期間須付保護管束，以啟自新。全案仍可上訴。

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)拒絕性騷擾,請撥打110、113。

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