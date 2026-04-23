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海運油價飆2倍！農業部減漁民壓力　遠洋漁業最高補助350萬

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中東戰事持續延燒，衝擊民生物價上揚。針對節節高升的油價，為減輕漁民壓力，農業部針對我國遠洋漁業推出120萬到350萬的「作業支持」及80到200萬的「靠港整補輔導」協助，供漁民二選一；在沿近海漁業補貼方面，並密切關注國內油價，若達到每公秉2萬1565元的歷史高點，將啟動每公秉補助1000元措施，透過具體行動與漁民共度難關。

卓榮泰說，在漁業支持方面，有鑒於3周平均海運油價已達到中東衝突前標準的2倍，政府將啟動遠洋漁業每船120萬到350萬的作業補助；或每船80到200萬的靠港整補，讓業者二選一。

漁業署副署長林頂榮指出，遠洋漁業業者的用油成本占經營成本的3到4成，油價上漲有一定的衝擊，且大部分都在海外作業，沒有享受到國內的用油補貼，因此推出輔助措施，協助在國外加油的遠洋漁船，若在國外持續作業，會訂定條件，依不同漁業別提供補貼。另外則是靠港補助部分，就近在國外靠港的話，也會給予支持。

針對沿近海漁業部分，卓榮泰指出，近期觀察每公秉已經達到2萬634元，政府會持續關注。若漁船用油超過每公秉2萬1565元標準，會啟動每公秉補助1000元措施。

林頂榮補充，目前沿近海漁業就有漁業動力用油持續免稱貨物稅、5%營業稅的措施，並且對漁民使用油價也有稅後14%用油補貼。中油公司在中東情勢爆發後也啟動油價緊急緩漲機制，這部分也吸收部分油價漲幅，對於民產業運作有助益。

林頂榮表示，會持續觀察油價趨勢，未來如果油價持續走高的話，也會有進一步的支持措施。特別是若油價超過2013年的每公秉2萬1565元高點時，會啟動額外的每公秉1000元補助措施。

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