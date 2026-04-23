每天進帳數萬！私燒庫錢灰燼拋山區　「東丰金爐」金主羈押禁見

▲東丰金爐張竟亭包辦台北二殯附近幾乎所有殯葬庫金代燒，因亂丟灰燼已被收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市東丰金爐承攬代燒庫錢，卻未依規定處理燒金灰燼，直接裝袋棄置山區危害環境，台北地檢署日前將現場負責人張竟亭聲押禁見獲准後，查出代燒庫錢利益龐大，每天收入估計達數萬元之譜，背後牽扯複雜，日前再度發動搜索拘提東丰金爐的金主劉筆明到案後，依違反《廢棄物清理法》向法院聲押禁見獲准。

依台北市環保規定，民間習俗的金紙焚燒儀式須集中且定期辦理，但有些喪家希望能在指定時間內，將準備好的庫錢、紙紮房車等物品，單獨燒給往生親人，東丰金爐因為配合度高，甚至能安排專人開貨車，以小蜜蜂形式載著金爐到指定地點服務，因此囊括了幾乎所有台北市二殯附近的殯葬業者轉介生意。

代燒庫錢並非法律明文禁止行為，但東丰金爐未依規定，將灰燼淋溼確認完全冷卻後，再壓縮打包交給專業廢棄物處理業者，只是簡單的將餘燼裝進麻布袋內，偷偷載到新北市石碇區、新店區等偏僻路段，任意拋到山路邊坡，新北市環保局接獲檢舉發現多達5公噸的棄置灰燼，因此移送法辦。

檢察官劉倍13日首度指揮保七總隊刑警大隊、新店分局搜索東丰金爐等5處，現場負責人張竟亭遭聲押禁見獲准，張男女友劉淑雯獲處分5萬元交保並限制出境出海，檢警21日2度執行，搜索拘提東丰金爐金主劉筆明到案後，也向法院聲押禁見獲准，並持續清查是否有其他幕後成員。