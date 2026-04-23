嘉義男酒後與友街頭互毆！遭警帶回保護管束…1小時後離奇猝死

▲陳男遭警方帶回保護管束後，短短1小時即失去呼吸心跳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市高鐵大道、世貿路口18日凌晨傳出一起酒後鬥毆案，一名喝醉的41歲陳姓男子當場遭警方帶回保護管束，未料短短1小時，陳男隨即失去呼吸心跳，警方發現異狀後雖立即送醫，但仍是回天乏術。對於陳男驟逝，家屬感到相當不解，經檢方初步解剖相驗後，發現陳男外觀有擦挫傷，且內臟也有破裂損傷，有內出血情形，惟詳細死因尚待進一步藥物檢驗及解剖鑑定。

嘉義警方18日凌晨1時36分許獲報，指稱高鐵大道、世貿路口有打架鬥毆情事，趕抵現場後，發現陳男酒後與另名周姓友人發生口角衝突，2人竟當街互毆，一旁另名張姓友人見狀後急忙上前勸阻。警方到場後，立即將雙方隔開，惟陳男情緒激動，為避免發生危害因此將其帶返警所實施保護管束，並以手銬將他銬在戒護區欄杆處。

未料陳男進所短短1小時，凌晨2時36分許即出現異狀，當場失去呼吸心跳，警方見狀後立即施以AED、CPR搶救，並火速將陳男送往嘉義醫院，惟最終仍急救無效，於凌晨3時57分宣告死亡。

只是喝醉打架被帶回警所保護管束，怎會短短1小時後竟一命嗚呼？家屬對於陳男死因感到相當不解。對此，警方已報請檢方相驗偵辦，初步檢視，發現陳男遺體外觀有擦挫傷，22日上午會同法醫解剖後，發現其內臟有破裂損傷，有內出血情形，惟確切死因尚待毒藥物檢驗及解剖鑑定報告才能釐清。