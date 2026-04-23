「妳們都是雞」富商飯局罵名媛掀女人大戰　李珍妮判3月

▲王子苓（右）與李雅楹（左）指控李珍妮，在王姓富商餐會上罵她們是「做雞的」，涉嫌誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

已改名李洢鏵的話題女王李珍妮，2023年參加王姓富商與多位名媛的聚餐，因晚到只能坐邊角而說話帶刺，更罵在場的房地產美魔女王子苓、電視台前主播李雅楹「是做雞的」、「妳們都是雞」等語，掀起3個女人的戰爭，李被控涉嫌誹謗，台北地院判她3月徒刑、得易科罰金，可上訴。

判決指出，事發於2023年11月16日晚間6點多，李珍妮到北市中山區參加本案聚餐，李雅楹的經紀人在場，出庭證稱李珍妮遲到，一坐下就刁難主廚說為何麵包是冷的，王子苓與李雅楹立刻制止李珍妮，說「妳穿得像聖誕樹一樣，可不可以坐著吃飯就好」，李珍妮立刻站起來指著王女2人開罵「是做雞的」、「你們都是雞」等語。

▲李珍妮先前另案判刑定讞，到北檢繳納易科罰金。（資料照／記者劉昌松攝）

王姓富商證稱當天餐會坐長桌，女生坐另一邊聊自己的，他不清楚李珍妮有無罵「是做雞的」，也不知女生們在吵什麼，王強調：「不關我的事。」在場的卓姓女子證稱，當下只見李女和王子苓突然站起來對罵，遠觀不知她們在吵什麼，事後才曉得原因。

李珍妮坦承席間跟王子苓、李雅楹吵架，但否認誹謗，辯稱對方2人自導自演先罵她，目的是報復她、讓她名譽掃地，她聽完就提早離開，沒回罵，並指經紀人證詞偏頗，且王姓富商和卓女作證已說沒聽見她罵王女2人。

法官認為李珍妮無法舉證經紀人有何刻意構陷的必要，而王、卓2人至少證明李珍妮與王子苓、李雅楹現場吵架，可見王女2人指控李珍妮辱罵「做雞」等語，並非虛妄。

▲李雅楹（右1）與王子苓（右2）控告李珍妮涉嫌誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

法官認為「做雞」是對性工作者的貶抑詞，同時表達對他人私生活的不當影射，極其負面，不論王子苓、李雅楹私生活實際狀態如何，都只是個人隱私、私德，與公益完全無關，李女也欠缺合理評論的關連性，卻當眾說人「是做雞的」等語，已構成誹謗犯行。

李珍妮還想傳喚餐廳主廚等人作證，法官認為現有證據足夠認定李珍妮犯行、沒必要再調查，李珍妮先前另犯妨害名譽案件被判刑4月定讞，5年內故意再犯，應依累犯規定加重其刑。

法官審酌李珍妮僅因氣憤，就公然以極具負面貶低意涵言詞罵人，損害非輕，到案矯飾否認犯行，事後更多次在社群軟體再以類似言詞繼續影射、貶損王子苓與李雅楹，又沒賠償和解，可見犯後態度惡劣，考量她退休無業，需扶養兒女，依誹謗罪判她3月徒刑、得易科罰金，可上訴。