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以AI製作青年政見動畫！　蘇巧慧推 「4大支持」照顧112萬新北青年

▲▼新北市長參選人、立法委員蘇巧慧以AI製作的動畫公布自己的青年政見。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧以AI製作的動畫公布自己的青年政見。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（23日）於社群上，以AI製作的動畫公布自己的青年政見。蘇巧慧表示，針對新北市高達112萬名的青年市民，她將提出涵蓋「知識的支持」、「資金的支持」、「空間的支持」與、「身心的支持」四大青年支持方案，在她先前提出幼老照顧「六大福利政見」後，再補上一塊青年照顧的拼圖。

蘇巧慧表示，先前她提出「長輩小孩顧得好，三明治族群沒煩惱」的「六大福利政見」，獲得廣大支持及迴響，此次她與團隊中的青年一起討論需求，一起提出青年四大支持方案，並由團隊同仁發揮創意以AI技術製成實驗性質的動畫，透過現在流行的創新工具呈現她的青年政策藍圖。

針對新北市高達112萬名的青年市民，蘇巧慧提出涵蓋「知識、資金、空間、身心」四大面向的支持方案，要成為青年市民強力的後盾。首先，是要提供青年朋友「知識上的支持」。蘇巧慧計畫建立「微型創業一條龍加速器」，針對熱門行業，如咖啡、運動教練及AI產業等，提供從品牌定位、成本管理到社群行銷的套裝式完整課程，並結合顧問群的專業諮詢服務，以大幅降低創業風險。

此外，她將引進「職涯導師制」，透過舉辦Coffee Hour活動，邀請成功企業家與退休高階主管分享經驗，並結合企業ESG責任，將實戰智慧傳承給下一代。

▲▼新北市長參選人、立法委員蘇巧慧以AI製作的動畫公布自己的青年政見。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧提出的第二項青年政見為「資金的支持」。她特別針對返家耕耘的青農，承諾在現有的利息補貼基礎上，將一般青農的免息額度由200萬提高至500萬，專業青農更調升至1000萬，同時設立單一窗口協助媒合閒置土地，來加速青農尋地速度。此外，為了獎勵專業技術人才，她也將倍增技術士證照獎金，將甲級證照獎勵調高至2萬元、乙級六千元。針對中小企業數位轉型上，她將補助微型企業引進智慧物流、定位系統等數位工具 ，讓小公司更有競爭力。

蘇巧慧提出的第三項青年政見為提供青年朋友「空間的支持」。她規畫活化閒置空間與公辦都更回饋空間，補助修繕並增設數位設施，將建築物轉化為青創空間或「數位游牧基地」，藉此串聯產官學資源帶動地方創生。同時，她也主張開放市有空間資訊與交通流量等大數據，定期舉辦「青年黑客松」，鼓勵青年利用AI工具共創城市解方，讓年輕人的創意成為解決城市問題的關鍵力量。

最後，蘇巧慧還要給予青年「身心的支持」。她將實施「職場微型運動計畫」，補助企業購置器材與開設健身課程，鼓勵員工利用上班空檔運動。同時，為完善心理安全網，她也提出「心理健康支持3加3方案」，在現有衛福部計畫基礎上，由地方政府額外加碼3次免費心理諮商，陪伴青年度過壓力關卡。

蘇巧慧強調，她會讓市府成為青年的後盾，從技能到資金、從實體空間到心理健康，全方位照顧112萬每個階段、每種領域新北青年的需求，也要讓新北成為全台灣青年願意住、喜歡來，並能在此成就人生夢想的城市。

蘇巧慧說，接下來她還會持續推出各種產業，就業與家庭照顧的政見，一起為新北市的進步努力。

 
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