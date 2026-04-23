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台中商銀又出事！6高階幹部「一個拉一個」幫地產大亨洗錢36億

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲檢方日前前往搜索台中商銀多間分行。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中商銀先前才因董事長王貴鋒挪用11億公款遭起訴，案件仍在審理中。中檢近日偵破中部6名分行經理、襄理先後入夥，替萬里開發公司董事長洪岳鵬洗錢，金額高達36億，今日以加重詐欺、洗錢、銀行法、賭博、偽造文書等罪起訴移審，建請洪、經理莊男、黃男續押。

中檢指揮法務部調查局航調處、中警、保四組成專案小組，日前3波前往台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行以及苗栗頭份分行搜索，也前往洪男之萬里地產公司蒐證，查扣7名被告存款與不動產，合計2億元。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼專案小組到場蒐證，並扣得2億多元資產。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

檢方指出，洪男之萬里公司參與詐欺與博弈集團犯罪，為了洗錢，積極滲透進入銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行經理張男、苗栗頭份分行經理莊男、中正分行經理黃男、北屯分行經理姚女、中正分行襄理陳女、北屯分行襄理蘇女加入。由洪岳鵬指示6人，從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶。

6名高階幹部替12只帳戶調高轉帳額度，只要觸發洗錢通報時，就會刻意護航掩護，延遲通報主管機關，或是協助隱匿金流，總計洗錢金額達到36億元。

檢方今日起訴，以加重詐欺、洗錢、銀行法、賭博、偽造文書等罪起訴移審，建請洪、經理莊男、黃男續押。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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