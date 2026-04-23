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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綠友友」張博洋拚連任　老對手童燕珍、林于凱全殺回來

▲張博洋跟議長康裕成等人在路口迎接台鋼雄鷹的車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張博洋跟議長康裕成等人在路口迎接台鋼雄鷹的車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區議員選戰再度狹路相逢。2022年選舉時，當時代表台灣基進出戰的張博洋，挾著新人姿態與罷韓浪潮突圍，拿下三民區關鍵一席，不只擊敗時代力量的林于凱，也讓已連霸5屆的國民黨資深議員童燕珍意外落馬，成為當年地方選戰最受矚目的黑馬之一。

時隔3年後，三民區政治版圖早已不同。張博洋如今以無黨籍議員身分備戰連任，林于凱則轉披民眾黨戰袍再戰，童燕珍也捲土重來。加上三民區席次已由上屆7席恢復為8席，讓原本就競爭激烈的選區，提前升高成高雄年底地方選戰的激戰熱區。

▲張博洋跟議長康裕成等人在路口迎接台鋼雄鷹的車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議長康裕成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區參選情況 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

▲高雄市三民區參選初步情況 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

罷韓黑馬回防　「老朋友」二度對戰 

這場選戰之所以受矚目，關鍵就在於3人的政治位置與時代氣氛都變了。張博洋2022年是以挑戰者身分，搭上罷韓後的政治氛圍，以「新人對老將」姿態殺出重圍；如今3年過去，他已從挑戰者變成現任者，得面對基層經營、問政成績與連任壓力的全面檢驗。另一頭，現年73歲的童燕珍則再度回到戰場，這位曾5連霸的老將，如今選擇再戰，也讓三民區多了濃厚的世代對決意味。

而林于凱的角色同樣敏感。當年他代表時代力量參戰，如今則改以民眾黨身分重返三民區，等於3年前同場對決的3名主要人物，如今各自站在完全不同的政治座標上，讓這場選戰不只是單純回鍋再戰，更像是一次地方第三勢力重組、藍綠白板塊重排後的再對決。

張博洋與綠營默契受矚目

值得注意的是，雖然張博洋現在已是無黨籍，但地方政壇普遍認為，他和民進黨的互動與合作關係仍相當良好，儼然已成綠營在議會裡的「黨外戰友」。地方人士觀察，張博洋近來與綠營議員同框並不罕見，像高雄市議長康裕成日前就曾帶領議會夥伴，在澄清路與九如路口為台鋼雄鷹球員與吉祥物車隊加油，出席者包括康裕成、邱俊憲、何權峰、簡煥宗、黃文志與張博洋等人，這類公開活動的站位，也讓地方更傾向把張博洋視為民進黨友軍體系中的黨外合作夥伴，而非單純孤軍作戰的無黨籍議員。

▲前高雄市議員林于凱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前高雄市議員林于凱。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於這場再度交鋒的三民區選戰，張博洋則認為，藍白合其實是一把雙面刃。童燕珍與林于凱雖然同屬非綠陣營，但彼此之間本質上仍是競爭關係，選票未必能自然整合。他表示，自己屬於深綠路線，與藍白票源重疊有限，因此會持續鞏固獨派、抗中基本盤，穩住原有支持者。

除了固守基本盤外，張博洋也說，未來將持續以較為輕鬆、生活化的問政風格經營選民，並透過拍攝短影片等方式，爭取更多原本沒有明顯政治意識的年輕選民支持，希望在鞏固既有票源之外，也同步開拓新的支持空間。現在席次增加、政黨重組、世代交鋒與人脈重整多重因素交疊下，三民區選戰也勢必成為高雄市議員選舉中，最早白熱化、也最具觀察指標的選區之一。

林于凱換戰袍再出發 童燕珍73歲再拚重返議會

林于凱表示，若站在市政角度來看，他希望進步派議員之間，未來在公共議題上能成為合作對象，尤其是交通安全這類與市民生活息息相關的議題，更不該預設誰一定是競爭者，而是應透過提出好的政見、具體的問政實績，讓三民區選民有更多元的選擇。

林于凱指出，若站在在野黨立場，不管未來藍綠誰當選高雄市長，他都會採取一致監督的態度，強力監督市政、專業引導問政，這也是他和藍綠兩黨候選人最大的不同。

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