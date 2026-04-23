體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，為穩定大眾運輸票價並減輕運輸業者營運壓力，交通部今（23日）院會報告「因應中東衝突交通運價平穩措施」。針對計程車部分，將在5月20日推動油價補貼專案，針對包含多元計程車在內、扣除純電車，全國約9萬輛合法登記在籍的計程車，每輛車最高補助6000元，並可一路使用至115年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。未來可視需要研議擴大補貼。

行政院長卓榮泰說，因應中東情勢持續變化，政府相關部會審慎因應確保民生穩定。目前國內石油仍維持安全存量，天然氣到6月也調度無虞，持續推動專案平穩機制，維持油價亞鄰最低價。截至上周，中油公司預估已吸收141.71億。

卓榮泰說，將採取3項新的措施，持續減輕產業負擔、照顧民生需求。民生物價方面，除了電價凍漲外，5月份民生天然氣、桶裝瓦斯也將凍漲。交通運輸方面，計程車是大眾運輸系統的重要一環，政府從5月20日開始推動計程車油價補貼專案，針對全國約9萬輛合法登記在籍的計程車，包含多元化計程車在內（不含純電動車），每輛車最高補助6000元，每公升折抵5元，並可一路使用至115年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。未來可視需要研議擴大補貼。

行政院表示，本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自115年5月20日起至8月31日，使用期限至115年12月31日，後續登記據點及作業細節將由主管機關另行公告。

另外，公路客運、國內航空也將凍漲3個月，價差由政府補貼，不會轉嫁消費者。海運、客運、船舶運輸業部分，則將視長短程提供業者補貼3個月的各項方案。

行政院強調，面對國際情勢變化，政府將持續密切關注油價走勢與產業營運情形，滾動檢討相關措施，確保民生物價穩定，並作為運輸產業最堅實的後盾。

針對計程車的油價補貼，陳世凱說，包含多元計程車在內約有9萬輛用油計程車，每一輛是用油價折讓方式，一公升折讓5元，每一台計程車補貼1200公升的用油，折合6000元。希望能對所有運匠朋友們提供幫助，因為這次油價上漲，運輸業受到影響最敏感，希望國內整體公共運輸的票價、運價都不要受到影響。

陳世凱說，第一波政府提出包含所有國內的公共運輸，空運、船舶、公路客運、計程車等，交通部目前都有提出方案。空運、船舶、公路客運是3個月的方案，希望平抑票價。

陳世凱指出，公路客運剛好5月時就會碰上業者必須對交通部提出票價調漲，交通部做法是，會讓業者反映成本，但票價的價差補貼由交通部吸收。

▲交通部長陳世凱出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）