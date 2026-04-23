60歲婦遭詐急報案機車又拋錨　內埔警深夜接力助脫困

▲內埔警方協助江婦完成報案並檢查機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉近60歲江姓婦人誤信詐騙損失8萬元，深夜急欲報案途中機車突發故障受困路邊，驚慌之際報警求助。內埔警方迅速趕抵現場安撫情緒並協助載送報案，事後還貼心檢查車輛，助其順利返家，讓她感到非常窩心。

內埔警分局萬巒派出所所長林俊宏、警員林莉瑄日前深夜1時許執行巡邏勤務時，接獲報案指稱有婦人遭詐騙，且機車在萬巒鄉佳興路段故障，無法前往派出所報案，請求警方協助。

員警趕赴現場後發現這名江姓婦人神情焦急。她表示剛遭「解除分期付款」詐騙，損失新臺幣8萬元，急著騎機車前往派出所報案，未料途中機車突然無法發動，只好停在路邊求助。警方先行安撫婦人情緒，隨即以巡邏車將她載往萬巒派出所完成報案程序，並依規定受理及展開後續偵辦。同時也向婦人說明常見詐騙手法，加強防詐觀念。

完成報案後，員警再載送婦人返回停車地點，協助檢查機車狀況。經仔細查看後，發現車輛並無明顯故障，研判可能因婦人一時緊張操作不當導致無法啟動。在員警協助下，機車順利重新發動，她也平安返家，終於露出安心笑容，並對警方熱心幫忙深表感謝。

內埔警分局分局長江世宏表示，「解除分期付款」詐騙手法行之有年，民眾接獲可疑來電務必保持冷靜，切勿依指示操作或匯款，應立即掛斷電話，並撥打110或165反詐騙專線查證，或就近向派出所求助，以確保自身財產安全。