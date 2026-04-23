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捷安特涉強迫勞動遭美暫扣令　監院批勞動部查核流於形式應檢討

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國海關與邊境保護局（CBP）去年9月24日，針對我國巨大集團（捷安特）在臺灣製造生產之產品，認定可能涉及「強迫勞動」，並發布暫扣令，禁止相關產品輸入美國市場。監察院調查發現，該公司前年涉及強迫勞動疑慮，勞動部雖已掌握相關輿情並交由地方政府查察，惟後續僅依地方政府回復之調查結果，即認定「無違法情事」，未進一步建立複核或再查證機制，台中市府對強迫勞動風險辨識能力不足，勞動部亦未善盡督導責任。

監委指出，且我國現行制度仍主要以既有勞動法規為判斷基礎，尚未全面導入ILO強迫勞動指標作為風險辨識與查核標準，使國內「合法性認定」與國際「合規性要求」之間產生落差，如抵債勞務、扣發薪資、生活條件等。

監委表示，此案凸顯企業及主管機關於勞動人權治理體系仍有強化空間，攸關勞工權益保障與國際聲譽維護。監察院社會福利及衛生環境委員會及財政及經濟委員會聯席會議已於22日通過調查報告，並函請勞動部及經濟部檢討改進。

監察院指出，此案為我國製造業首度因疑涉強迫勞動而遭美方採取暫扣措施，對我國國際貿易秩序及國家形象均造成重大影響，凸顯企業即使符合國內法令，仍可能因未符合國際人權標準而被認定具供應鏈風險。

監察院也提到，勞動部未進一步建立複核或再查證機制，於資訊整合、高風險徵兆判讀及主動風險管理機制方面均有明顯缺失，未能及時釐清疑義，間接增加企業面臨國際制裁及聲譽風險之可能性。

監委指出，隨著全球供應鏈治理逐漸以國際勞工組織（ILO）所提出之強迫勞動指標作為人權風險辨識核心工具，歐美各國亦已將其納入監管制度，作為判斷企業是否涉及強迫勞動之重要依據。企業即使符合國內法令，仍可能因未符合國際人權標準而被認定具供應鏈風險。現行制度亦尚未建構一致且可操作之國家級人權風險辨識及查核架構，導致相關風險評估多由企業自行承擔，增加其於國際市場面對監管時之不確定性。

在地方查核執行面，調查發現，臺中市政府於接獲通報後雖有進行查察，惟查核內容多集中於仲介收費、宿舍環境及形式性事項，未依ILO指標就工時制度、薪資給付、行動自由及管理控制等核心風險進行實質調查。多數案件亦以「經協處後無疑義」或「移工失聯」為由結案，未見持續追蹤或後續勞動檢查機制，顯示查核作為流於形式。

即使在相關企業已遭發布暫扣令、社會關注升高後，仍有勞工申訴涉及未依法給付加班費及以打卡方式規避檢查等情事，惟地方政府仍以案件重複為由未再啟動實質查核，致申訴處理機制未能有效發揮功能。

調查認為，地方政府對強迫勞動風險辨識能力不足，勞動部亦未善盡督導責任，使整體查核機制流於形式，相關風險未能及時辨識與處理，不僅影響勞工權益保障，亦提高企業面臨國際制裁與供應鏈風險之可能性。

監委指出，經濟部及勞動部於協助企業接軌國際人權標準、建構符合國際規範之申訴與救濟制度方面，仍有精進空間。雖政府已陸續推動企業防制強迫勞動指引、盡職調查機制及相關法制作業研議，惟面對國際監管趨勢持續強化，相關制度仍有加速整合與落實之必要。
 

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