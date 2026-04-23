假檢警「視訊監管帳戶」　枋寮警即時阻詐保婦血汗錢

▲楊姓女子求助枋寮警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名58歲楊姓女子接獲假冒警方來電，對方謊稱涉案要求監管帳戶，還以視訊製作筆錄施壓，讓她驚慌失措。所幸她機警求助枋寮警方，警方立即識破詐騙手法並協助查證，成功攔阻詐騙，保住辛苦積蓄，也再次提醒民眾提高警覺。

楊姓女子神情惶恐、緊握手機走進枋寮警分局佳冬分駐所求助，表示接獲可疑來電，要求「監管帳戶」，讓她不知所措。

經警員黃聖彥詳細了解，楊女接到自稱花蓮縣政府警察局某派出所的來電，對方謊稱其證件遭盜用，涉嫌刑事案件，需由檢警介入調查。詐騙集團進一步以「偵查不公開」為由，要求她不得告知家人，並指示透過通訊軟體進行視訊筆錄，同時提供個人資料及配合監管金融帳戶。

黃姓警員一聽即判斷為典型假檢警詐騙手法，隨即聯繫相關單位查證，當場拆穿騙局；同時警員邱鈺翔、陳冠宇也在旁安撫楊女情緒，並耐心說明詐騙流程與常見話術。在警方專業協助下，楊女終於放下心中大石，對警方即時伸出援手表達萬分感謝。

枋寮分局分局長盧恒隆表示，警方持續深入村里及各類活動場合宣導反詐觀念，提升民眾識詐能力。他也提醒，遇到結合視訊與假冒公務機關的詐騙手法，務必提高警覺，牢記「3不」原則：「不視訊做筆錄、不交付財物、不依指示操作帳戶」，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110查證，以確保自身安全。