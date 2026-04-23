割頸案「乾兄妹YT」破347萬觀看！媒體人：反映台灣司法有多瞎

▲新北國三生枉死。（圖／翻攝自臉書／孩想陪你長大聯盟）

圖文／CTWANT

新北市土城區某國中2023年12月25日發生割頸案，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，持刀刺殺同校楊姓學生，全案於2026年2月12日定讞，依殺人罪判郭12年、林11年。近日就有海外YouTube頻道「謎案追蹤」詳述案件，並公布加害者的照片及個資，迄今已累積逾347萬次觀看，並有超過19萬人按讚、2.7萬人留言。對此，資深媒體人羅旺哲直言，這個觀看數字除了呈現人民的怒火，也反映出台灣的司法有多瞎。

羅旺哲22日於臉書粉專撰文道，「謎案追蹤」上傳的影片，把案情、審判法官、律師、兇嫌背景全部講出來，至今已經超過347萬次觀看，而這個數字呈現出台灣社會對割頸案非常憤怒，「但300萬點閱的意義，更直接反映出，台灣司法有多瞎。」

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羅旺哲直言，扭曲的司法，導致加害者資料不能被公開，甚至還得處處保護未成年的殺人兇手，「根本把殺人犯，當成寶一樣。反而造成，受害者家屬二次傷害。」

羅旺哲提到，上一次在節目中，他聽著楊姓學生的父親講述失去兒子的痛，做父親的要替兒子討公道，卻沒想到，這個公道讓楊爸爸越來越絕望；22日他與楊爸爸二次同台，楊爸爸說出法庭上法官、審判長的言詞有多麼荒謬，楊爸爸也表示，整件事情到現在，在法律上變成「你們司法接不住，現在變成受害者要來接住」，真的讓人沒辦法接受。

羅旺哲指出，殺人的乾兄妹，最快1年就可以假釋出獄，而楊爸爸擔心的是，民事庭居然讓律師將他的個資，包括動產、不動產等資料調查相當詳細，等於自己住哪，嫌犯就很容易能找到。

羅旺哲無奈道，「楊爸爸能不害怕嗎？難道不擔心這對乾兄妹，出來對受害家屬報復嗎？整件案子，行兇的乾兄妹令人髮指，但引爆社會怒火，還是我們的扭曲、荒謬司法。到底，是保護被害人，還是保護加害者？台灣社會，正義在哪？」

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