不爽被按喇叭「兩度超車攔停」　駕駛被判拘役50日

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）去年3月間開車外出時，因不滿被B車駕駛按喇叭，竟2次超車再煞停，阻攔對方前進。台南地院法官日前審理之後，依共同犯強制罪，判處阿輝拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿輝只因不滿被按喇叭，竟兩度超車攔停B車駕駛。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年3月開車搭載乘客A外出，行經台南市安定區台19線海寮段與南132線附近時，因為不滿B車駕駛按喇叭，竟超越B車再煞停於前方，共計2次，接著下車朝B車前進，阻擾對方行車通行自由的權利。

而在這段過程中，乘客A打開車窗，朝B車丟擲車用芳香玻璃瓶，導致B車駕駛座門板凹陷、手把零件脫落。B車駕駛隨後向警方報案求助。

檢方認為，阿輝和乘客A的行為涉犯刑法第304條第1項之強制罪、同法第354條之毀損罪，依刑法第55條規定，應從一重之強制罪處斷，訊後依法將人起訴。

關於阿輝的部分，台南地院法官表示，阿輝未能克制情緒並以理性方式解決爭執，反而使用強暴手段妨害B車駕駛行使權利，行為確實不可取，考量到他已經在警詢時坦承犯行，但至今仍未與B車駕駛成立調解或和解，最終依共同犯強制罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。