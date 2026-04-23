閃兵集團主嫌、藝人44人被抓出！財經網美讚王大陸：功在國家

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人王大陸捲入閃兵案後，又與女友闕沐軒被控涉犯《個人資料保護法》，22日被新北地院一審各判刑6月、皆得易科罰金。財經網美胡采蘋就發文，直指目前「閃兵集團主嫌+藝人」累計已有44人涉案，笑呼王大陸「功在國家」，「風雨千年路，江山萬里心，愛國的心永遠都不會停。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文表示，王大陸因違反個資法被判刑6個月，可易科罰金，不影響後續演藝事業。她引述案情指出，王大陸先前花了360萬元準備逃兵，負責偽造病歷的男子卻因另案被判刑，讓王一度以為對方跑路，之後才又找上「汽車小開」游男幫忙處理後續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

360萬逃兵扯出整串案情 演藝圈一片中箭

她接著整理案情，指游男為了追查對方下落，找上台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，透過警用資訊平台查個資並外洩給游男，而劉男今天也因此被判1年4個月。胡采蘋還翻出先前王大陸與特斯拉Uber司機爆發衝突的往事，狠酸他因為不會開特斯拉車門，一氣之下竟找游男出面處理，沒想到還被拿其他人挨揍的照片影片「魚目混珠」交差，卻仍信以為真。

胡采蘋指出，這起從王大陸一路燒出的閃兵案，已經重創台灣演藝圈，先前包括陳柏霖、修杰楷等人都曾被約談並公開道歉，也有薛仕凌等人因為嚇到而選擇自首；而今年最新一波又牽連出唐禹哲等多人。根據她統計，目前閃兵集團主嫌加上藝人，累計已有44人涉案。

▲演藝圈「閃兵蜘蛛網」一次看。（AI協作圖／記者葉國吏、柯沛辰製作，經編輯審核）

制度全面收緊 胡采蘋笑王大陸「功在國家」

她直言，王大陸「以一人之力，改變了全國兵役標準」，如今國防部體檢流程全面收緊，包含身高、BMI、高血壓、扁平足等免役體位門檻都已調整，檢驗程序也同步強化，就是為了避免假病歷再度出現。

文末，胡采蘋不忘開酸，本批逃兵役男多半花15萬到30萬元買通集團，最偏離行情的就是「10萬的陳柏霖」和「360萬的王大陸」，笑稱前者是「殺價boy」，後者則是「一再遭騙，令人同情」，最後還虧「目前多人落網，而逃兵越來越難，王大陸功在國家」。