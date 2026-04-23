影／管碧玲世界地球日視導太平島　驚喜見海龜上岸產卵

記者郭運興／台北報導

海委會主委管碧玲22日貼出一段影片表示，此次視導太平島期間，在世界地球日，看見了海龜正準備產卵。她也提到「南沙海洋研究站」成果，從科研能量的建立，到保育成果的累積，讓他們得以更深入理解這片海洋，也更有能力守護它。當科學與保育彼此交織，他們在世界地球日與海龜相遇的瞬間，便不只是感動，而是這片海洋持續孕育生命。

管碧玲貼出影片表示，在世界地球日的今天，他們在太平島看見了海龜正準備產卵。天時地利人和，就那麼剛好被他們遇見，而且還是在4月22日世界地球日這一天。他們保持不打擾的距離，靜靜望著海龜媽媽，為下一代築起一個堅定而穩固的避風港。謝謝大自然總是透過這樣的相遇，提醒海洋的美好，也再次堅定守護海洋的決心。

管碧玲指出，海洋委員會國家海洋研究院 於2021年底完成「南沙海洋研究站」建置。在此之前，太平島較缺乏完善的長期海域生態調查與監測；而在海委會的支持，以及海巡署持續的後勤支援下，研究站至今持續推動太平島周邊多項海洋科學調查與生態保育工作，並逐步累積南海研究成果。

管碧玲指出，本次主持「南援九號」演練之外，視導太平島期間，研究站也展示太平島近期調查成果，包括國海院與海大合作發現的新紀錄種——太平島紡錘蝦虎（Fusigobius taipinensis），以及多項海洋科學研究，如珊瑚礁生態系監測、隱蔽性物種調查、環境DNA長期監測、大型藻類調查及棘冠海星生態監測等。

管碧玲表示，國家海洋研究院團隊持續配合海洋保育署委託計畫，由國立海洋生物博物館統籌執行海龜監測與保育工作，於113至114年間，島上累計紀錄海龜上岸行為達1,252次，辨識母龜396隻次，並確認產卵巢位602處，顯示太平島為區域性關鍵繁殖棲地。

管碧玲強調，從研究站草創設立至今，已逐步建構南海海洋科研能量，成為我國在南海布局的重要據點。從科研能量的建立，到保育成果的累積，南沙海洋研究站讓他們得以更深入理解這片海洋，也更有能力守護它。

管碧玲說，當科學與保育彼此交織，他們在世界地球日與海龜相遇的瞬間，便不只是感動，而是這片海洋持續孕育生命。

▼海委會主委管碧玲視導太平島期間，在世界地球日，看見了海龜正準備產卵。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）