南港高中爆6例水痘確診未停課！學生轟消極　議員嗆衛生局無作為

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南港高中爆出目前已至少6例水痘案例確診，還有2例疑似，但學校竟未實施停課，讓學生不滿認為學校只是嫌麻煩，處理態度太消極。民眾黨議員陳宥丞今（23日）表示，目前教育、衛生局稱掌握案例僅4件，且4月17日才第一案，數字與時間上有很大出入，已造成學生家長恐慌，甚至市府昨才啟動疫調，質疑「校方市府不作為？才需學生陳情？」

一名南港高中學生在社群平台發文指出，學校1日出現第1例的水痘,3至6日清明連假有出現第2例，16日有2位同學發現起紅疹也當天回家，雖然學校當天就用紫光燈消毒了，但到18至19日假日又多2例，20日又多1例，早上有來學校下午返家，到了昨日又多了2例出現症狀，但還沒確定。該生指出，生氣的點是20日的個案，同學發現手上起紅疹，健康中心阿姨卻說要在觀察1至2天、而且沒有讓學生回家，是學生覺得這樣不妥才自行回家；20日當天他向學校反映為什麼不停課，學校的回答是要再開會，結果開會討論的方案竟然是宣導衛生教育，而且說人數沒有達標不能停課？

學生痛罵，全班33人、9人確診，超過4分之1還不停課，學生都知道水痘的潛伏期長達10至21日，難道學校不知道嗎，這樣只是會讓學生覺得學校只是在嫌麻煩不想停課而已，南港高中我們學生需要一個解釋。

陳宥丞也質疑，根據教育局、衛生局掌握的數據，與疑似學生透過社群匿名陳情的通報與時間點不一致，雖水痘非法令需要強制隔離的傳染病，但對於群聚傳染水痘，家長不免會擔心持續擴散，現在學生家長人心惶惶，尤其小朋友在密閉空間上課，相處也是八小時以上，應該要及早預防與避免恐慌效應。

陳宥丞說，真的不應該看到有疑似學生的陳情，北市府要檢討個案，避免中間的溝通有落差，才不會造成今天這樣的破窗效應。陳宥丞也呼籲，如果有學生家長對於水痘傳染有疑慮，學校應該要開放學生請事假，還有如果確診，也要給予病假。

陳宥丞透露，根據今天教育局、與衛生局所回覆內容，學校稱4月17日才有第一例案例、4月20日兩例、4月22日有一例，總共四例，與疑似學生質疑的至少6例有落差，通報時間也不一樣，甚至尤其學校昨天才要開始啟動衛教與疫調宣導，就事論事，如果4月17日就有案例，為什麼這個久才啟動清消及疫調，「校方不作為？北市府不管？才需要有學生在社群匿名陳情？」