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跆拳女將PO形象照！慘被噁心留言性霸凌　桃園警急查PO文者IP

▲國立體大21歲跆拳道女將黃映瑄，臉書貼文出現部分性霸凌留言。（圖／翻攝自臉書）

▲國立體大21歲跆拳道女將黃映瑄，臉書貼文出現部分性霸凌留言。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國立體大21歲跆拳道女將黃映瑄日前在臉書PO出充滿陽光的形象照，卻引來網友噁心留言，龜山警方今（23）日強調，已於20日受理當事人報案，轄區大埔派出所迅速發文給臉書，請求提供留言者IP位置積極偵辦中；國立體大也提出聲明，將全力捍衛學生權益並提供必要協助。

台灣21歲跆拳道女將黃映瑄曾在世大運勇奪2面銀牌，她日前在臉書分享介紹文，還配上踢腿動作等形象照，但卻引來少數網友噁心霸凌留言，引發輿論撻伐。

龜山警方今日重申，此案轄區大埔派出所已於20日受理當事人報案，隨即函文臉書公司，請求提供留言網友IP位置相關訊息等資訊，此外，警方指出，本案屬婦幼案件，不便提供案件資訊，但仍將全力偵辦。

國立體大今天亦提出聲明，針對學生選手遭網路霸凌事件，將全力捍衛學生權益，並提供必要協助。國體表示，有關近日本校跆拳道隊社群專頁發佈學生選手介紹貼文後，遭部分網友於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴之言論，校方深感遺憾，並嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。

國立體大強調，黃映瑄同學為本校優秀學生選手，長期努力訓練，代表學校及國家參與各項重要賽事，表現優異。對於其於備賽期間仍須承受相關惡意言論及衍生傷害，校方至表關切與不捨。校方一向重視學生人格權、名譽權、受教權及身心安全，對於任何侵害學生權益之行為，將全力支持學生依法維護自身權利。針對本次事件所涉法律行動，相關律師費用將由校方協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源，後續將持續關懷學生身心狀況，提供必要協助。

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