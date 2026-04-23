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前選美皇后身亡！頭部中彈陳屍家中　最大嫌疑人「竟是婆婆」

▲▼ 前選美皇后身亡！頭部中彈陳屍豪宅　最大嫌疑人「竟是婆婆」 。（圖／翻攝X）

▲27歲的卡羅琳娜疑似被婆婆殺害。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥27歲前選美皇后卡羅琳娜（Carolina Flores Gomez）15日被發現陳屍自家豪華公寓內，頭部中彈身亡，而最大嫌疑人竟是她的婆婆。

選美皇后陳屍　丈夫婆婆都可疑

綜合墨西哥媒體報導，這起事件發生在首都墨西哥市（Mexico City）富人區波蘭科（Polanco），該區以治安良好、住宅高級著稱。

警方接獲報案後抵達現場，發現卡羅琳娜已經明顯身亡。調查發現，她早在報案前一天就已喪命，讓人懷疑丈夫亞歷山卓（Alejandro Gomez）為何延遲報警。

警方也透露，案發當時，死者丈夫與婆婆艾莉卡（Erika Maria）都在公寓內，如今婆婆更被當作主要嫌疑人接受調查。

奇怪的是，大樓管理人員表示，案發當時未聽見任何槍響或異常動靜，鑑識團隊已全面蒐集公寓內相關證據。

每天10女被殺害　人權團體籲徹查

卡羅琳娜2017年奪得墨西哥北部下加利福尼亞州（Baja California）「環球少女皇后」后冠，該州州長瑪麗娜（Marina del Pilar Avila）表示，「任何針對女性的犯罪都不應逍遙法外，在這個悲劇時刻，我們的心與她的家人同在。」

多個女權團體也要求當局將此案列為「女性謀殺案」（femicide）徹查嚴辦，此案更再度引爆社會對墨西哥女性暴力問題的憤慨。根據官方統計數據，墨西哥每天約有10名女性遭到殺害，但最終被定罪與判刑的案件僅佔1%。

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