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政院補助計程車每輛6千　工會估可撐2個月「盼再滾動檢討」

▲▼交通部長陳世凱協同計程車及駕駛代表召開記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱協同計程車及駕駛代表召開記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中東戰事持續衝擊能源市場，95無鉛汽油自2月以來已漲逾5元，計程車首當其衝，行政院今(23日)宣布針對全國9萬輛計程車每輛補貼6000元油錢，5月20日上路。駕駛工會表示，此次補助約可支應計程車駕駛2個月增加成本，有感減壓，是及時雨，但高油價恐延續至年底，盼政府持續滾動檢討。

為穩定公共運輸票價，交通部長陳世凱表示，國內航空票價希望不要調漲，因此請中油協助，未來會編列預算回補，讓國內航空票價維持平穩。公路客運預計5月會進行票價補貼，讓民眾票價不受影響；船舶補貼也預計從5月開始，各運具希望補助3個月協助，避免油價的影響。

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陳世凱指出，高油價影響最大的是計程車駕駛，因此推出穩定民生的及時協助方案，全國估算扣除純電車約有9萬輛計程車及多元計程車，每輛車補助6000元加油費折讓，以1200公升計算，每公升折讓5元，未來這幾個月「運匠加油，交通部挺你」。

▲▼計程車補貼方案。（圖／交通部提供）

▲▼計程車補貼方案。（圖／交通部提供）

▲▼計程車補貼方案。（圖／交通部提供）

陳世凱說明，補助採中油優惠卡折讓方式，每公升折抵5元。全國9萬輛計程車中，已有約5萬輛持有中油卡，持卡者需完成車號對應登記；其餘4萬輛可至中油加油站臨櫃或透過網路申辦，完成申請後6000元將直接儲值至油卡。申請期間為5月20日至8月31日，補助使用期限至12月底。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，95無鉛汽油自2月的28.7元漲至目前約33.9元，整體漲幅約18%，第一線駕駛每天出車，油價成本直接增加約18%。他形容此次補助「是及時雨，彌補缺口」，但也呼籲交通部持續滾動式檢討，盼視需要爭取更多資源。

▲▼中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉。（圖／記者李姿慧攝）

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，以全職司機每天行駛220至250公里估算，1200公升的補助量對油電車司機約可支應60至70天，油電成本目前約占司機營業支出15%至18%，純油車則達20%至25%，每公升補貼5元雖能緩解壓力，「但從司機立場，當然補助越多越好。」

李威爾強調，因為油價上漲很多，且不確定因素還沒有消除，甚至油價可能還會再往上走，期望行政院或是交通部能夠針對油價上漲的部分，再進行補助金額的調整。因為對計程車駕駛來說，現在等於只有補助到之前的油價，雖然很感謝，但如果油價持續攀升，期望政府能夠滾動式檢討，讓駕駛的壓力可以再減輕一些。

▲▼台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義。（圖／記者李姿慧攝）

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義則從大數據角度觀察，指出戰事爆發後叫車量與司機收入暫未出現明顯衝擊，但油價成本是增加的，此次補助對產業良性發展是正面的。

他也提出警示：「高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即使戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。」

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