派出所在對面！彰化男撞飛86歲阿嬤　棄車落跑躲1天才出面

▲阿嬤遭撞飛，駕駛無視派出所在斜對面，公然棄車肇逃。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉日前發生肇逃車禍！86歲的王姓阿嬤，日前晚間行走在福三路三段路上，遭一名39歲葉姓男子開車撞飛倒地，誇張的是，即使洪堀派出所就在斜對面，他竟沒有下車救人，反而直接棄車逃跑，警方打電話也聯絡不上人，直到隔天才到案說明，警詢後依涉肇事逃逸罪嫌移送。

警方初步調查，該起肇逃事件21日晚間8點多，地點在福興鄉福三路三段483巷口。當時王姓阿嬤正在路邊行走，葉姓男子開著轎車從福三路三段由南往北行駛，沒想到在巷口左轉時，直接撞上阿嬤，導致阿嬤當場倒地受傷。

▲阿嬤遭撞飛，駕駛無視派出所在斜對面，公然棄車肇逃。（圖／民眾提供）

更令人傻眼的是，車禍地點斜對面就是洪堀派出所，葉男沒有報警、也沒有叫救護車，反而是把車丟在原地，自己拔腿就跑，留下受傷的阿嬤倒在路邊。幸好附近民眾發現後趕緊報案，阿嬤也隨即被送往彰濱秀傳醫院救治。

鹿港警分局表示，員警獲報到場後，只看到肇事車輛停在路邊，駕駛早已不見人影。警方多次打電話給車主葉姓男子，但對方遲遲沒有回應，直到22日下午，葉男才終於現身派出所到案說明，並坦承當時就是他開車。

由於事發已經過了一天，葉男接受酒測時數值為零。但因為肇事當下沒有留在現場處理，也沒有協助傷者送醫，警方依肇事逃逸罪嫌，將他移送彰化地檢署偵辦。