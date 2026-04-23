吉他社淫師「當我女友要先打ㄆ」誘少女拍私密照　判刑1年10月

▲台中一名張男為某校社團老師，利用教學吉他機會結識女學生，誘騙拍攝性影像未遂遭判刑。（示意圖／達志影像）



記者許權毅／台中報導

台中市某高中的吉他社，聘請一間樂器行的張姓男子進行社團教學，結果張男竟然向一名女學生表示「當老師女友之前都要先打ㄆ、真的完全不介意跟老師上床欸」等語，誘使女學生拍攝私密性影像，結果少女拍攝大腿照，被發現後報案，法院審理後，近日將這名淫師判處有期徒刑1年10月。

檢警調查，張姓男子是在去年間因任職之樂器行與某校有簽立外包教學工作，在該校吉他社團教學時，結識一名國中部1年級學生。去年3月14日起，張男利用通訊軟體傳訊給少女稱：「當老師女友之前都要先打ㄆ，真的完全不介意跟老師上床欸」、「拉上來一點或是小腿」、「哈哈哈，會太色嗎？」引誘拍攝私密影像，少女隔月就拍攝裸露大腿之照片傳回。

張男被抓包提告後，遭檢方以兒少法之誘使少年自行拍攝性影像未遂罪起訴，張男坦承犯行，辯護律師則以刑法第59條情堪憫恕為由請求減刑，但法院認為，張男明知少女未成年，為滿足私慾引誘，難認定有特殊原因而有情堪憫恕之情。

中院考量，張男未思自我克制，影響少女身心健全發展，審酌有意和解，但無法聯繫上少女家屬而未達成等情狀，另認定張男是利用社團教學機會犯案，惡性重大，不得緩刑，判處1年10月，可上訴。