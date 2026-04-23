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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女因「空姐未說中文」在機內失控吼叫　還自稱同行遭南航打臉

記者廖翊慈／綜合報導

一架從重慶飛往吉隆坡的亞洲航空航班，日前因一名女乘客在機艙內大聲通話與他人發生衝突，甚至情緒失控怒斥空服員「不會中文還飛什麼國際航班」，最終被帶離飛機，導致航班延誤近2小時，不少旅客在一旁錄下這段荒謬的畫面，迅速在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，事件發生在4月22日凌晨，亞航D7809航班滑行期間，一名中國女乘客因同行親友未能登機，在機艙內持續高聲通話。鄰座一名馬來西亞籍乘客多次提醒她降低音量，但女子以「飛機還沒起飛」為由拒絕，並反指對方無權干涉。

▲▼空服人員一臉無奈。（圖／翻攝自微博）

▲▼空服人員一臉無奈。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸女因「空姐未說中文」失控吼叫。（圖／翻攝自微博）

隨後該乘客拍攝影片存證，女子要求對方刪除未果，雙方衝突進一步升級。機組人員介入調解時，全程以英文溝通（亞航為馬來西亞廉航，未強制提供中文服務），卻引發女子不滿，當場提高音量質問「做國際航班連中文都不會，算什麼服務」，情緒激動升級。

報導指出，女子甚至自稱「南航空姐」，並揚言「處理不好都別飛了，我也不想耽誤大家的時間，給我一個合理的解釋」，現場氣氛一度緊繃。由於多次勸導無效且女子拒絕配合，機組最終報警處理，將其帶離飛機，航班因此延誤約1.5至2小時。

▲▼該名中國女子不認為自己有錯。（圖／翻攝自微博）

▲▼該名中國女子不認為自己有錯還自稱同行。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸女因「空姐未說中文」失控吼叫。（圖／翻攝自微博）

此次延誤也波及其他乘客，造成十餘名需轉機旅客滯留吉隆坡，部分人額外支出數千元住宿費。中國南方航空事後澄清，該女子與公司並無任何關聯。

事件曝光後引發熱議，不少網友認為，英語為國際航空通用語言，外籍航空公司並無義務提供中文服務，批評該女子以語言為由發難，實際上是試圖轉移自身違規行為的責任。也有聲音指出，乘客在公共空間應遵守基本秩序與禮儀，避免影響他人與航班運作。

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