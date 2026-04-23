柯文哲嗆賴清德「狗改不了吃屎」　綠黨團反酸：你才是改不了搶菜吃

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。前民眾黨主席柯文哲今（23日）認為，也許賴清德對於自己不能出訪，「搞不好他（賴清德）很高興」，因這符合他一貫的戰略，就是要升高對立，還稱賴「狗改不了吃屎」。對此，民進黨團書記長范雲嗆，「柯文哲的話應該是要先送回給他自己」，他到底站在哪一邊？黨團副幹事長陳培瑜也酸，大家在螢幕上看到的柯文哲是「改不了跟別人搶菜吃的柯文哲」。

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。面對台灣媒體的追問，國台辦發言人張晗日前三度對此嗆聲，「台灣沒有什麼總統」；中國外交部發言人郭嘉昆則稱，世界上早已不存在「中華民國總統」，任何人以此身分招搖撞騙都是逆歷史潮流而動。我外交部昨予以嚴正譴責及駁斥，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

而前民眾黨主席柯文哲今（23日）赴羅東中山公園福德廟參拜，柯認為，也許賴清德對於自己不能出訪，「搞不好他（賴清德）很高興」，因這符合他一貫的戰略，就是要升高對立。他還說，賴現在很像2004年前總統陳水扁的打法，少數政府戰略就是不斷升高對立，民調就會往五五波移動，最後再使用「割喉戰」戰術，「不要說太粗俗的話，但就是狗改不了吃屎」。

對此，民進黨團書記長范雲表示，「柯文哲的話應該是要先送回給他自己」，這件事他到底站在哪一邊？是否認同國台辦所講的？不管是國民黨主席鄭麗文還是柯文哲，藍白領導者是不是認同國台辦講的「台灣沒有什麼總統」？

范雲說，若是，「你們推總統候選人，是不是就是在支持北京政府眼中的『台灣獨立』？」這樣鄭麗文還去中國全程反台獨，不是非常矛盾嗎？因為認為中華民國台灣沒有總統，選總統等於支持台灣獨立。

范雲認為，這句話應該回送給鄭麗文、柯文哲，還有非常多想參選地方首長的江啟臣、蔣萬安、柯志恩、徐欣瑩、謝龍介，請告訴大家你是否認同國台辦講的「台灣沒有什麼總統」？

黨團副幹事長陳培瑜則補充，不知道蔣萬安記不記得阿公蔣經國當過中華民國總統，「你的阿祖蔣中正也當過中華民國的總統」，這一題柯文哲應該回問蔣萬安怎麼看？她也要問蔣萬安，心裡下一個台灣公職位置，難道不就是中華民國總統嗎？請蔣萬安好好站出來呼籲中國政府停止對台灣的打壓。

陳培瑜也嗆，柯文哲說他眼中的賴清德是狗改不了吃屎，「我把這句話送給你自己」，因為大家在螢幕上看到的柯文哲是「改不了跟別人搶菜吃的柯文哲」。