男同約砲玩3P！爆口角「刀刃當刀背」濺血　情侶檔逃42hrs栽了

▲洪男、唐男約陳男到家裡深入交流卻爆口角變砍人，兩人犯案逃往台南閒晃。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區21日發生一起持刀傷人案件，洪姓男子、唐姓男子為情侶關係，2人在交友軟體上認識陳姓男子，邀約對方來家中「深入交流」，不過陳男到場後疑似精神狀況不穩，洪男為求自保，便拿出一把菜刀自我防衛，不過卻將刀背錯拿成刀刃一側，敲擊陳男的手臂導致流血，洪、唐犯後逃逸42小時於台南落網。

警消於21日0時30分獲報，前鎮區中華五路有民眾受刀傷。救護人員趕抵現場，發現32歲陳姓男子左手臂留大量鮮血，立即協助陳男進行包紮後送醫急救。

陳姓男子於現場表示，他於網路交友軟體認識一名唐姓男子，對方約他到住家聊天，不過到場後才發現還有另一名洪姓男子在現場，3人聊著聊著突然起口角，洪姓男子就掏出利器朝他攻擊，犯案後兩人即離開現場。

警方組成專案小組調閱監視器，全力追緝洪男、唐男，發現兩人犯案疑刻意變換路線，當日凌晨先跑到鹽埕區租旅館住一晚，上午再搭捷運、計程車四處閒晃，下午又跑去台南，試圖沿路製造多處行蹤斷點。警方於22日晚間6點在台南中西區將50歲洪姓男子、38歲唐姓男子查緝到案。

▲洪男、唐男這對情侶犯案後四處閒晃製造斷點。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，洪男、唐男為同居情侶，洪男透過交友軟體認識陳姓男子，並將他邀約至住處，疑有約砲本意想玩3P。洪男落網時聲稱，陳姓男子到場後精神狀況不穩、行為異常，便請對方離開，對方卻不願離開，由於陳男體型較為壯碩，他才持家中的菜刀想自我防衛，原本只是想嚇嚇陳男，不過卻誤將刀刃當成刀背使用，往陳男左手臂一敲卻變砍傷，他和唐男也嚇壞，不知如何處理才會逃跑。

因洪男、唐男和陳男的說法不一，認為3人對於案情仍有所隱瞞，警方訊後依《刑法》第277條傷害罪，將洪男、唐男移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。