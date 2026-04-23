獨／36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

▲林姓男子透過訊息向在台灣的友人求救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

現正值泰國潑水節狂歡時間，原本外界以為只是一場台灣遊客失聯驚魂。一名36歲林姓台灣男子日前在泰國芭達雅與泰籍女友、台灣友人同行期間失聯3天，最後被泰國警方在當地醫院找到，外媒第一時間也以「平安落幕」描述整起事件。不過案情如今恐怕大逆轉。林姓男子已逃回台灣，他向《ETtoday新聞雲》表示，自己根本不是單純酒後失聯，而是疑似遭設局、下藥、控制行動，甚至一度懷疑自己差點被「賣器官」，整起過程宛如電影情節。

失聯3天「平安落幕」 返台後案情大翻轉

林姓男子表示，自己原本就在泰國做生意，一名認識不久的台灣男性友人後來到泰國找他，他也因此與泰籍女友一起接待對方。當時3人曾一起在汽車旅館喝酒，沒想到自己喝完酒後，身體很快就出現不對勁，整個人發軟、無力，之後就被送進醫院。他懷疑，自己喝下的酒恐怕被人動了手腳，但到底是誰下藥，他沒有直接證據，只能憑事後回想及現場狀況，懷疑同行的台灣友人與泰籍女友「有聯手的可能」。

林男說，他一開始感受到的不只是危險，而是「他們好像要讓我死」。只是後來案情又出現另一種詭異轉折。據他返台後從台灣友人口中得知，在他被控制期間，外頭竟有人以「要救人需要錢」為由，向台灣這邊開口要求匯款，金額疑似從200萬到300萬元不等。他強調，當時自己人在醫院裡被綁住，根本不知道外頭發生什麼事，只記得自己在手機還沒被拿走前，曾先向台灣友人交代一句話，「除了我親自打電話、親口說的話，其他都不要信」。

▲林姓男子表示飯店人員都是「他們」的人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

喝完酒全身發軟 疑遭友人與泰籍女友聯手設局

更驚悚的是，林男指控自己在泰國醫院期間，多次聽到令人毛骨悚然的對話。他說，自己明明是全身受傷被送醫，正常情況應該是先處理外傷，結果院方卻疑似一直圍繞著「心臟」在處理，甚至還有人在他面前提到「要換心臟」，醫院也曾向他收取十多萬泰銖，說是和心臟有關。他懷疑自己可能被盯上器官，但也強調，這是他在醫院裡綜合各種異常後形成的強烈感覺，並非自己已掌握明確證據。

林男進一步控訴，自己在院內遭注射不明藥物後，身體狀況急轉直下，血壓一度掉到二三十，之後又被移到類似安寧病房的地方，還被綁住手腳、限制自由。他表示，醫院還曾告訴他尿液裡驗出海洛因、安非他命等成分，但他堅稱自己根本沒有碰這些東西，懷疑是不是有人刻意在尿袋或醫療程序中動手腳，想把他塑造成「有毒品問題、隨時會死」的樣子。林男也說，自己曾多次想喝水、求助，但在院內幾乎失去自主，甚至連醫護對待方式都讓他感到恐懼。

從換心臟到不明藥物 差點成器官買賣目標

他還指控，在整起事件中，當地警方與醫院似乎都知道他人在哪裡，卻沒有依照正常程序替他做筆錄或讓他自由離開，反而像是直接把他送進醫院後就交由院方控制。他說，外界那段時間都以為他「失蹤」，但實際上「警察跟醫院都知道我在哪」，這也是他後來越想越不對勁的原因之一。

而這起案件之所以能出現轉機，林男說，是台灣友人後來從台灣飛到泰國找他。依他的說法，朋友們15日從台灣出發，16日深夜抵達後，開始在芭達雅各警局四處找人，最後才在其中一間警局得到線索，得知他人在某家醫院。朋友們半夜衝到醫院找到他，甚至還聯繫泰國媒體，事件被鬧大後，院方隔天才願意放人。他於17日晚上離開醫院，18日又在當地待了一晚，最後因實在不敢再待下去，18日深夜趕往機場，19日凌晨返台。

▲林姓男子回到台灣拍下傷勢，整個手腳都是被捆綁的痕跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從換心臟到不明藥物 疑差點成器官買賣目標

林男返台後原本先回家休息，但身體狀況越來越差，就醫後被診斷出橫紋肌溶解症，且全身都有疑似被綁束留下的勒痕。他認為，這些傷勢與自己在泰國期間長時間遭控制、缺水、挨打或被綁有關，如今仍在台灣持續接受治療。

當初媒體報導一名台灣男子在潑水節期間與女友酒後爭吵、情緒失控後失聯，最後被警方尋獲並送醫治療，但林男返台後卻講出完全不同版本，指控自己疑遭設局下藥、遭醫院與警方控制，甚至懷疑差點被摘取器官。由於相關說法目前多為林男單方面陳述，外界尚無法獨立證實，泰國警方、院方及相關當事人後續如何回應，也勢必成為整起事件能否翻案的關鍵。

▲林姓男子在泰國失蹤逃回時間序 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）