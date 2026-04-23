最特別天赦日「能趕走小三、小王」婆媳也能求！命理師：特別靈驗

▲5月4日是土地婆聖誕。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

命理專家柯柏成表示，今年國曆5月4日、農曆3月18日是春末天赦日，剛好又碰上土地婆聖誕，被視為加強版開運吉日。除了適合到廟裡上香、在家煮錢水，也很適合祈求家運平安、斬爛桃花、增進夫妻感情、守財求子。由於土地婆被視為家庭守護神，還有「小三剋星」稱號，因此這天也讓不少信眾特別關注。

柯柏成在臉書粉專發文表示，天赦日向來被視為適合祈福、補運、懺悔與轉運的日子，民眾除了可依照往例前往寺廟祭拜，也能在家進行簡單開運儀式。不過這次特別之處，在於天赦日剛好與土地婆聖誕落在同一天，讓這天除了原本的赦罪、轉運意涵外，也多了守護家宅、穩固財庫與維繫家庭和諧的象徵。

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土地婆專司家宅和諧 獲「小三剋星」稱號



柯柏成進一步說明，土地婆又稱土地媽、福德夫人，是土地公的夫人，也常被視為地方上的賢內助與家庭守護神。和土地公偏重地方治安、農作豐收不同，土地婆較常被認為專注在家宅平安、夫妻和諧、女性與孩童庇佑，甚至也被視為女性守護神，以及求子、保佑順產的祈求對象。尤其民間還流傳，土地婆手中有一把能「扇走小三」的扇子，因此有了「正宮救星」、「小三剋星」的稱號。

小王、婆媳妯娌問題也能求！命理師：特別靈驗

對此，柯柏成強調，只要民眾平日行善，土地婆通常都願意幫忙，尤其有小三小王困擾的信眾家庭，或者是家庭因金錢爭吵不休，還是有其他妯娌婆媳問題，選天赦日這天又同時是土地婆聖誕，向土地婆秉告會處理的特別靈驗。

至於祭拜方式，柯柏成建議，供品不一定要複雜，誠心最重要，像是水果、甜點與鮮花就是很合適的選擇；若想更講究，也可準備發糕、蛋糕、湯圓、麻糬等甜食，象徵步步高升、早生貴子與日子越過越甜。

另外，也有信眾會準備未拆封的化妝品、保養品或香水供奉，象徵讓土地婆青春永駐，供奉後再帶回自用，祈求獲得加持。柯柏成提醒，向土地婆祈願時，可清楚稟報姓名、住址與心願，包含家運平安、斬爛桃花、夫妻感情、守財與婆媳妯娌問題等，都可趁這天誠心祈求。