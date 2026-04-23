北市男與網友相約屏東看日出　返程遭丟包路邊！警送他到車站

▲東港警方載楊男搭車返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名台北楊姓男子南下與網友相約看日出，未料回程途中竟被臨時丟包路邊，他人生地不熟焦急無助。東港警方巡邏時發現異狀主動關懷，迅速伸出援手，載送男子前往轉運站順利返家，暖心舉動讓他感激不已，警方也再次提醒網路交友潛藏風險。

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員高銘鴻日前上午10時許執行勤務時，於台17線發現一名19歲楊姓男子神情焦慮地在路旁徘徊，員警見狀主動上前關懷。

經了解，楊男居住在台北市，日前透過網路結識一名網友，雙方相談甚歡，遂相約由對方開車南下至屏東縣牡丹鄉旭海觀賞日出。不料回程行經東港鎮時，該名網友突然表示有事，竟將楊男直接丟包在路邊後離去。

楊男因對當地路況不熟，原打算徒步前往林邊鄉搭乘火車，過程中感到徬徨無助。所幸巡邏員警及時發現並伸出援手，隨即將其載往東港轉運站，協助搭乘大眾運輸工具返家。他對警方即時且熱心的協助深表感謝，直言在陌生地能遇到員警幫忙，讓他安心不少。

東港警分局提醒，網路交友雖便利，但虛實難辨，民眾應提高警覺，避免單獨與陌生網友外出，並隨時注意自身安全。如遇緊急狀況，可立即撥打110尋求警方協助，以確保人身安全。