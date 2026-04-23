狂買賓士、特斯拉！營造老董拒繳勞健保　工程款被扣秒還清33萬

▲書記官執行示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一間營造公司坐擁賓士、特斯拉等百萬名車，卻長期積欠勞保、健保及勞退費用，行政執行署屏東分署介入後，書記官果斷扣押工程款，成功迫使業者現身清償，立即繳清33萬餘元欠款，保障勞工基本權益，展現公權力執行決心。

這間經營多年的營造公司，自2024年9月起陸續積欠勞保費、勞退費、健保費及使用牌照稅等公法債務，金額約34萬元，經移送機關於114年起移送行政執行署屏東分署強制執行。分署受理後，先就義務人名下存款債權進行執行，但未能足額受償，並通知公司負責人到場說明或提出清償計畫，但對方一直不配合。

承辦書記官進一步檢視財產資料發現，該公司名下擁有大貨車、賓士及特斯拉等多輛車輛，其中一輛特斯拉更於2024年底購入，並設定約330萬元動產抵押權，顯示公司仍具相當資力。對照僅約34萬元的欠費，顯見並非無力繳納。

此外，該公司自2012年起持續承攬公共工程，標案金額多為百萬至數千萬元不等，且同年度常得標多案，卻長期忽視員工權益，未依法繳納相關保險與退休金費用。

書記官隨即發文扣押該公司工程款。此舉立刻產生效果，公司負責人得知後主動聯繫，表示為避免影響未來投標公共工程資格，將於短期內清償欠款，並請求暫緩收取。其後，負責人依約於次月初親赴分署，一次繳清33萬餘元欠款，案件順利執行完畢。

屏東分署表示，投保單位依法須替員工投保勞保與健保，並負擔相關費用及提繳勞退金，以確保勞工基本保障，亦是落實行政院「五打七安」政策的重要一環。也呼籲，若義務人因經濟困難無法一次清償欠款，可提出證明申請分期繳納，切勿消極不理，以免遭強制執行，影響自身權益及商譽。