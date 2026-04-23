NONO涉性侵「沒射精不算」、「跟我打炮很爽」！荒唐發言一次看

▲NONO說出誇張詞語。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）



記者施怡妏／綜合報導

藝人NONO（本名：陳宣裕）爆發性侵案件，士林地檢署認定他侵害6名女子。一審僅認定其中1次性侵未遂，判處有期徒刑2年6月。案經上訴，高等法院23日宣判駁回上訴、維持原判。偵審期間NONO全盤否認犯行，甚至還對被害人說「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」等荒唐說詞。

NONO離譜說詞曝光

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案件偵查與審理期間（2023年至2026年間），NONO始終採取「全盤否認」的策略，針對多名受害者指控的「車內性騷、載往偏僻處侵犯、飯店強上」等具體情節，皆以「沒印象、不知道、沒做過、不認識」回應。

NONO利用藝人知名度，陸續於2008年起至2013年間，假藉介紹工作或錄影結束吃宵夜的名義，邀約被害人到住處、飯店、車上等地獨處，進而伸出狼爪，甚至還對被害人說「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」、「這次先放過妳」、「你要不要跟我打炮，跟我打炮很爽」等話。

案件審理進度

士林地檢署認定NONO侵害6名女子，提起公訴，但一審法院審理後，僅認定他犯下一次性侵未遂罪，判處有期徒刑2年6月。案經上訴，高等法院二審於23日宣判，維持原判2年6月，上訴駁回。

▲NONO。（圖／記者黃宥寧攝）



共10人提出告訴 另還涉嫌性侵、猥褻2名女子

外傳受害者多達30為，但最後共10人提出告訴，北檢認定其中3名被害人部分因罪證不足，做出不起訴處分，至於其餘7名被害人部分，則因管轄關係轉由士林地檢署偵辦。士檢於2024年5月間偵查終結，總計NONO侵害6名被害人、涉犯7個罪名，士檢因此提起公訴。

除了本案以外，NONO另外還涉嫌性侵、猥褻2名女子，士林地檢署首度偵辦時做出不起訴處分，經再議成功、撤銷發回更查後，士檢第二度偵查在去年8月間改做出起訴處分，目前案件仍由士林地院一審審理中。

案件為何曝光？

2023年6月，一名女網友率先在臉書爆料，曾遭某知名藝人性騷擾，隨後網紅「小紅老師」於6月21日召開記者會，控訴NONO在20年間利用演藝圈後輩身分或工作之便，對多名女性進行性侵與猥褻。同日，NONO宣布停止演藝工作。 「小紅老師」於6月30日正式提出告訴，受害者多達30位，時間最近是2020年。

案件經由檢方調查，8月間由台北地檢署發動偵查行動，搜索NONO住處，並查扣手機、筆電等物品。北檢在訊後將NONO以50萬元交保，還核發被害人保護令，禁止NONO接近、騷擾被害人。