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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

▲江和樹貼出與盧秀燕合照。（圖／翻攝自Facebook／江和樹）

▲江和樹貼出與盧秀燕合照。（圖／翻攝自Facebook／江和樹）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今（23日）拋出震撼彈，他貼出與盧秀燕合照表示，台中，該出一個總統了。這一次，真的有機會。「盧秀燕，就是這個機會」。他喊話，「我直接講重點：現在就是關鍵時間點。盧市長團隊，不要再等了。現在就應該開始跑全台輔選、北中南全面布局、提早讓社會開始討論，如果你們真的有2028的想法，現在，就是最好的時間點。不是明年、不是卸任後、就是現在」。

江和樹稍早貼出與盧秀燕的合照表示，台中，該出一個總統了。台中從來沒有出過總統，但這一次，真的有機會。「我們支持的，不只是個人，而是讓台中、讓中部，真正站上國家舞台。盧秀燕，就是這個機會」。

江和樹表示，2026、2028很清楚，藍白不合作，就沒有未來。最終目標只有一個：下架民進黨，讓台灣重新走回務實治理的道路。這不是口號，這是現實。

江和樹強調，「我直接講重點：現在就是關鍵時間點。盧市長團隊，不要再等了。現在就應該開始跑全台輔選、北中南全面布局、提早讓社會開始討論」，政治不是等準備好才出發，是「先出發，讓局勢跟上你」。讓人討論，不是壞事，沒有人討論，才是真正的危機。

江和樹指出，為什麼支持盧秀燕？自己講白一點。身為民眾黨：沒有選擇支持自己人，而是支持盧秀燕，因為台灣長期「重北輕南、忘了台中」，因為台中缺乏國家級建設，因為台中，需要一個真正能上位的人，這不是黨派問題，這是台中要不要翻身的問題。

江和樹說，台中已經285萬人，這代表什麼？這代表台中已經是國家級城市，已經有資格，出一位總統，為什麼人口一直成長？因為這是一個「願意解決問題」的城市，有一位願意面對問題的市長。

江和樹說，很多人說，贏台中就贏台灣。那自己反問一句，為什麼不能是「台中人自己贏台灣」？政治最忌諱什麼？模糊。要選，就要開始動。要戰，就要站出來。不要讓人覺得你還在觀望，不要讓機會被時間消耗掉。

江和樹強調，最後一句話，講給盧市長團隊聽：「如果你們真的有2028的想法，現在，就是最好的時間點。不是明年、不是卸任後、就是現在」。

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