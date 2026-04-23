美國務院敦促公民「盡快離開伊朗」　出示美護照恐被抓

▲圖為伊朗德黑蘭2名警察。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院領事事務局22日向在伊朗的美國公民發出警告，要求他們趁兩國停火期間伊朗領空部分重新開放之際，盡快設法離開伊朗。

出示美國護照恐被捕 雙重國籍須持伊朗證件離境

國會山報報導，領事事務局透過警示提醒美國公民，伊朗政府可能阻止美國公民出境，或是在離境的時候收取出境費，美伊雙重國籍人士必須持伊朗護照離境，因為德黑蘭政府不承認雙重國籍。

領事事務局還說，伊朗警察和安全人員會使用計程車等無標誌車輛在路邊設置檢查哨，讓美國公民面臨被盤問、逮捕和拘留的高度風險，「光是出示美國護照或表現出與美國有所關聯，足以成為伊朗當局抓人的理由」，並提醒若美國公民目前手中無有效美國護照，應在設法離開伊朗境內後，向鄰近國家的美國大使館或領事館申請補辦。

陸路離境4路線規定各不同 無法離境者就地避難

無法搭機離境者可走陸路，領事事務局說明，美國公民可經亞美尼亞、亞塞拜然、土耳其或土庫曼出境，但各國規定不同。

入境亞美尼亞須持有效美國護照，可免簽停留最多180天，雙重國籍人士無需事先申請核准。入境土耳其則要求護照有效期必須超過預計離境日期至少60天，可免簽停留最多90天，但靠近伊朗邊境地帶屬於禁止前往區域。

入境土庫曼需取得該國政府的特別授權，可透過美國駐阿什哈巴德大使館協助辦理。亞塞拜然陸路邊境對一般人員關閉，有迫切需要離境者可洽詢其他方式，但同樣須取得當地政府核准，且等待美國駐巴庫大使館審核可能需要較長時間。

對於暫時無法離開伊朗的美國公民，領事事務局建議，在另行通知之前就地避難，在條件許可的情況下，待在住所、飯店或其他建築物內，並保持遠離窗戶。

川普宣布無限期延長停火 談判最快24日登場

美國總統川普21日宣布美伊原本2周的停火協議無限期延長，並於22日暗示美伊第二輪談判最快可能24日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行，但伊朗代表團是否赴約目前仍不明朗。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Qalibaf）已公開警告，伊朗不會因為受到威脅而與美國談判。目前美軍對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖持續中。