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高德地圖創辦人從「砍柴」認路啟蒙　用腳丈量到結合星鏈打造導航帝國

▲高德地圖發展簡史。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲高德地圖發展簡史。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

大陸普及率最高的導航系統「高德地圖」近期在台灣掀起一股「資安」風暴，引起輿論熱議。這間經歷20年發展的企業，在草創之初曾負債400多萬元（人民幣，下同），創辦人成從武從「用腳丈量」到阿里巴巴全資收購，最終結合北斗星鏈，成為大陸民眾導航首選，建立起「對標」谷歌的導航帝國。

高德地圖的創辦人成從武從小生活在湖北京山山村中，為了貼補家用，少年時期便需要「上山砍柴」，在山林中辨識方向的能力，被認為是埋下未來「高德地圖」出現的種子。

▲高德地圖創辦人成從武。（圖／翻攝微博）

▲高德地圖創辦人成從武。（圖／翻攝微博）

成從武在2002年成立高德軟體，當時，大陸地圖測繪「資質（許可）」被國家嚴格管控，成從武為了拿下許可，屢敗屢戰，最終還是使高德成為大陸首家獲得導航測繪資質的民營企業。

拿下准入許可後，成從武得面對的是「數據難題」，他只能帶領團隊駕駛改裝越野車，走遍大陸全國31個省市區，採取「用腳繪圖」的土法煉鋼模式，為高德累積最精確的初始地圖數據，也為其日後挑戰行業巨頭打下堅實的基礎。
直至2010年，高德在美國納斯達克敲鐘上市，然而，生存危機隨之而來，隨著智慧型手機的普及，傳統車載導航市場逐漸萎縮，高德面臨「不轉型就是等死」的困境。成從武在2013年做出震驚業界的決定，他放棄每年數億元的授權收入，宣佈手機導航永久免費。

▲▼高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

▲高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

這項決定雖然使得公司營業額在短期內「巨虧」，卻換得用戶數爆炸式成長，同時，也吸引「市場資本」的關注。阿里巴巴2014年以11億美元的資金全資收購高德，此時，阿里需要高德作為本地生活的入口和底層數據支撐，高德則獲得阿里強大的資金與技術賦能，導航帝國的輪廓已然成形。

高德被收購後，逐漸從單一的導航工具，進化為涵蓋叫車、酒店、門票等多功能生活服務平台。進入2025年，高德導入AI「空間智慧」技術，先後推出AI原生應用「小高老師」、可規劃行程的「時空地圖」和具身智能ABot體系。

值得注意的是，高德地圖雖是阿里巴巴這間民營企業的全資投入，但卻是在官方高度認可下飛速發展，尤其是作為北斗星鏈導航系統最大的民用平台，高德每日調用北斗衛星定位量已突破9000億次，全面實現「北斗主導」，成為大陸國家戰略在民用領域的成功結合範例。

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