追撞大貨車1死1重傷！駕駛徒步落跑　騎友人機車上路被逮

▲追撞大貨車釀1死1重傷，駕駛疑驚嚇逃亡1天落網。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區中華路三段前（21）天下午發生一起重大車禍，1輛轎車不明原因追撞路邊停放的大貨車，車頭嚴重變形，造成車內1死1重傷，警方獲報到場發現駕駛不見了，昨天下午循線在梧棲區找到53歲陳姓男子，當時正騎著機車，至於是驚嚇過度不知所措而逃離現場或其它原因，警方還在釐清中。

車子撞擊後扭曲變形，坐在副駕駛座的51歲劉姓女子傷勢嚴重，送醫搶救宣告不治，坐在後座的48歲陳姓男子，陷入重度昏迷，昏迷指數為3，血壓偏低，醫院持續使用升壓劑予以治療。

警方在車內並未查到違禁品，在現場也不見駕駛，經沿路調閱監視器，發現陳男先走到龍井區向友人借機車後往梧棲方向逃離，昨天下午在路旁攔下正在騎車的陳男。

警方正針對陳男肇事逃逸部份製作筆錄，詳情還未明朗，訊問後將依肇事逃逸致人死傷及過失致死罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

烏日分局呼籲駕駛人，發生交通事故致人受傷切勿擅自離開現場，應停留於現場協助救護傷者並報案配合警方調查，違者將涉犯刑法第185-4條肇事逃逸罪，處六月以上五年以下有期徒刑。切勿因一時疏忽或心存僥倖而選擇逃逸，不僅無法逃脫法律制裁，且將承擔更重的刑事責任。